Angela Merkel: Do końca lata zaoferujemy szczepionkę każdemu Niemcowi

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziaa w czwartek, e wszyscy Niemcy bd mieli okazj zaszczepi si przeciw Covid-19 do koca lata 2021 r. Jednoczenie zapewnia, e szczepionki mog by "wzgldnie szybko" przystosowane do nowych odmian wirusa.

3 Michael Kappeler / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl