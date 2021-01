Irak. Podwójny atak samobójczy. Duża liczba zabitych i rannych

Dwaj zamachowcy zdetonowali kamizelki wypełnione materiałami wybuchowymi na zatłoczonym bazarze w centrum Bagdadu. Stan części rannych jest bardzo poważny.

Dziennikarz Al Jazeera napisał na Twitterze, że według lokalnych służb minimum 28 osób zmarło, a 73 zostały ranne.

Iran. Podwójny atak samobójczy

Jak do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu. Od czasu pokonania tak zwanego Państwa Islamskiego w 2017 roku w Iraku rzadziej dochodzi do ataków samobójczych. Ostatni tak duży został przeprowadzony w styczniu 2018 roku.

