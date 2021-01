Światowe media o inauguracji Joe Bidena. "Czas na jedność", "Żegnaj, Don!", "Demokracja zwyciężyła"

W środę, 20 stycznia 2021 roku doszło do zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA oraz Kamali Harris na pierwszą wiceprezydentkę Stanów Zjednoczonych w historii. - Widzimy, jak krucha i cenna jest demokracja. I ta demokracja wygrała - mówił Joe Biden w swoim pierwszym prezydenckim przemówieniu i to właśnie na te słowa zwracają uwagę media z całego świata.

Wielka Brytania. Dzienniki stawiają na gesty pojednania i pokazują miłość pary prezydenckiej

"The Guardian" postawił na okładkę z dostojnym wizerunkiem nowego prezydenta USA. Brytyjski dziennik wyróżnił także cytat z przemówienia Bidena - "demokracja zwyciężyła", który odnosi się do zamieszek na Kapitolu oraz oskarżeń Donalda Trumpa o fałszerstwa wyborcze.

Z kolei "Daily Mail" na okładce powitał Joe Bidena i pożegnał Donalda Trumpa na fotelu prezydenckim słowami: "Don's gone, let's go Joe". "Wraz z odejściem Trumpa, który buntował się [w sprawie swojej przegranej - red.] do samego końca, Joe Biden obiecuje zakończyć wojnę, która rozdziera Amerykę" - czytamy w gazecie. Na pierwszej stronie widzimy wzruszoną Jill Biden w objęciach męża oraz zasmuconego Donalda Trumpa, który odchodzi ze stanowiska. Dziennik pisze też o "nowym świcie dla Ameryki" i powtarza hasło "Żegnaj, Don!".

Brytyjski "The Times" na pierwszej stronie przedstawił pocałunek pary prezydenckiej i zapowiedział materiał o inauguracji prezydenta cytatem z przemówienia Joe Bidena "czas na jedność".

Amerykańskie dzienniki o inauguracji Joe Bidena. "New York Times" z parą prezydencką na okładce

W Stanach Zjednoczonych zaprzysiężenie prezydenta było najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni. "Biden przysięga, że naprawi naród" - głosi dziennik "The New York Times" i pokazuje parę prezydencką przed Białym Domem. Amerykański dziennik zwraca uwagę na pierwszej stronie na scenę zaprzysiężenie Joe Bidena i Kamali Harris oraz wyraża radość z odejścia Donalda Trumpa.

"Financial Times" i "The Washington Post" również uwypuklają sam moment złożenia przysięgi prezydenckiej i zwracają uwagę na "historyczny dzień dla USA", w którym po raz pierwszy raz doszło do zaprzysiężenia wiceprezydentki.

"El Mundo" o uzdrowieniu demokracji przez nowego prezydenta

Hiszpański dziennik "El Mundo" na okładce przedstawił zdjęcie Joe Bidena składającego przysięgę prezydencką z ręką położoną na Biblii trzymanej przez Pierwszą Damę. "W USA jest wiele do uleczenia" - głosi tytuł, odwołując się m.in. o potrzebie odbudowy standardów demokratycznych, o których mówił nowy prezydent Stanów Zjednoczonych.

Chiny. "Świat budzi się z nowym prezydentem USA"

Wydawany w Hongkongu dziennik "South China Morning Post" na pierwszej stronie przedstawia nowego prezydenta USA wraz z żoną oraz wiceprezydentkę Kamalę Harris z mężem. "Świat budzi się z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych" - głosi nagłówek gazety. W Indonezji, Hong Kongu i Indiach inauguracja Joe Bidena również znalazła się na pierwszych stronach gazet.

