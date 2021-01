Nowe obrazy, popiersia i zestaw filiżanek. Biden wprowadził pierwsze zmiany w Gabinecie Owalnym

W rod Joe Biden zosta zaprzysiony na 46. prezydenta USA. Cho Donald Trump opuci Biay Dom tego samego dnia, to w Gabinecie Owalnym ju zdono wprowadzi nowe porzdki. Redakcje "The Washington Post" oraz CNN opisay, co dokadnie zmienio si wystroju prezydenckiego biura.

5 Fot. Evan Vucci / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl