Węgry zaakceptowały rosyjską szczepionkę na koronawirusa - Sputnik V

Narodowy Instytut Farmacji i ywienia Wgier dopuci w rod do obrotu rosyjsk szczepionk przeciw koronawirusowi - Sputnik V. Wgry to pierwszy kraj Unii Europejskiej, w ktrym szczepionka z Rosji bdzie uywana do zwalczania pandemii - podaje agencja Reutera.

