Swobodny strój Sandersa na inauguracji Bidena. "Chciałem się ubrać ciepło, nie modnie"

W środę ślubowanie na wierność konstytucji od Joe Bidena przyjął prezes Sądu Najwyższego John Roberts. Nowy prezydent zakończył je słowami "tak mi dopomóż Bóg". W przemówieniu do Amerykanów, nawiązując do niedawnego szturmu na Kapitol, określił inaugurację mianem triumfu demokracji nad przemocą. - Demokracja jest krucha. Tym razem demokracja zwyciężyła - powiedział. Przysięgę złożyła także nowa wiceprezydentka Kamala Harris.

REKLAMA

Sanders: Chciałem się ubrać ciepło, nie modnie

Uwagę zwrócił Bernie Sanders, który w kwietniu ubiegłego roku wycofał się z walki o nominację w wyborach prezydenckich i poparł swojego konkurenta Joe Bidena. Polityk zjawił się na zaprzysiężeniu nowego prezydenta w grubej szarej kurtce i wełnianych rękawiczkach. Na zdjęciu został uchwycony, jak siedzi z dala od innych. "Poza. Rękawiczki. Dystans społeczny" - podpisał fotografię portal "Vulture". Na innym zdjęciu idzie, trzymając kopertę. Swoim zachowaniem, ubiorem i swobodą Sanders wzbudził wiele reakcji wśród użytkowników mediów społecznościowych.

Praktyczny płaszcz Sandersa był już wcześniej słynny z memów z hasłem "I am one again asking..." (ang. "Jeszcze raz proszę"), będących przeróbką spotu z czasów kampanii.

W rozmowie z CBS New Sanders stwierdził, że chciał być ubrany ciepło, a nie modnie. - W Vermont wiemy coś o zimnie i nie przejmujemy się modą. Tak też zrobiłem dzisiaj - powiedział polityk.

Co ciekawe, jak poinformowała dziennikarka Ruby Cramer, rękawiczki, które miał na sobie polityk zostały wykonane z przerobionych wełnianych swetrów i podszyte polarem wykonanym z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu. Dostał je w prezencie i nosi już kolejny rok.

To nie pierwszy raz, kiedy bezpretensjonalność polityka jest tematem komentarzy. Poniżej słynne już zdjęcie, które także krążyło w mediach społecznościowych. Widać na nim Sandersa oglądającego telewizję. W roli głównej - krzesło ze stosem ubrań.