USA. Administracja Bidena przejęła twitterowe konta. @POTUS nie należy już do Trumpa

Jak podaje "The Washington Post", Joe Biden przejął twitterowe konto @POTUS w środę przed południem lokalnego czasu. Wcześniej należało ono do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Jednak, w przeciwieństwie do Trumpa, Biden nie zatrzyma obecnych obserwatorów profilu po swoim poprzedniku - podaje dziennik.

"Nie ma czasu do stracenia, jeśli chodzi o rozwiązywanie kryzysów, przed którymi stoimy. Dlatego dzisiaj wybieram się do Gabinetu Owalnego, aby od razu przystąpić do odważnych działań i natychmiastowej pomocy rodzinom amerykańskim" - brzmi pierwszy wpis nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W tym samym czasie konto Donalda Trumpa na Twitterze zostało przemianowane na @POTUS45. Przypomnijmy, że po zamieszkach na Kapitolu, serwis społecznościowy na stałe zawiesił prywatne konto ówczesnego prezydenta. Jako powód podano "ryzyko dalszego podżegania do przemocy".

Swój pierwszy wpis, jako wiceprezydentka USA, zamieściła także Kamala Harris. "Gotowa, żeby służyć" - napisała polityczka.

Joe Biden zaprzysiężony na prezydenta USA

W środę odbyło się zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta i Kamali Harris na wiceprezydentkę Stanów Zjednoczonych. - Świętujemy dziś nie triumf kandydata, ale triumf sprawy, sprawy, którą jest demokracja. Wola narodu została wysłuchana. Po raz kolejny dowiedzieliśmy się, jak krucha i cenna jest demokracja. Ta demokracja w tej chwili zatriumfowała, moi przyjaciele. Kilka dni temu przemoc próbowała zatrząść podstawami naszego Kapitolu. Jesteśmy jednym narodem, niepodzielnym, który pokojowo przekazuje władzę - tak, jak robiliśmy to od ponad 200 lat - powiedział w czasie przemówienia nowy przywódca USA.

