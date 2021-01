USA. Joe Biden 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. "Musimy dużo naprawić, dużo odbudować, musimy wyzdrowieć"

Prezydencką przysięgę przyjął prezes amerykańskiego Sądu Najwyższego John Roberts. Joe Biden złożył ją, kładąc dłoń na 127-letniej Biblii, trzymanej przez swoją małżonkę Jill. Wcześniej zaprzysiężona została także Kamala Harris, która będzie pierwszą kobietą, pierwszą osobą czarnoskórą oraz pierwszą osobą o azjatyckich korzeniach, która obejmie urząd wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Zobacz wideo Joe Biden złożył przysięgę jako 46. prezydent Stanów Zjednoczonych.

- To jest dzień Ameryki, to dzień demokracji, historii i nadziei. To jest dzień czegoś nowego. Ameryka zawsze była testowana i zawsze stawała czoło każdemu wyzwaniu - zaczął swoje przemówienie Joe Biden. Prezydent odniósł się także do zamieszek zwolenników Donalda Trumpa na Kapitolu. - Wiemy, że demokracja jest cenna, jest delikatna. I teraz demokracja wygrała - dodał. - My jesteśmy naprawdę dobrymi ludźmi. Zaszliśmy daleko, ale cały czas długa droga przed nami. Jest jeszcze dużo do zrobienia, musimy dużo naprawić, dużo odbudować i wyzdrowieć. Mamy wiele do zbudowania i wiele do zyskania - mówił Biden.

Inauguracja Joe Bidena różni się od uroczystości zaprzysiężenia, które odbywały się w przeszłości. Z powodu epidemii koronawirusa najbardziej widoczny jest brak tłumów, które tradycyjnie zbierały się przed Kapitolem, by powitać nowego prezydenta. Zamiast tego na błoniach pojawiło się prawie 200 tysięcy amerykańskich flag.

Z powodu ostatniego szturmu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, zdecydowano się również na dodatkowe środki ostrożności. Pobliskie ulice oraz błonia przed Kongresem zostały zamknięte, a porządku w Waszyngtonie będzie strzec nawet 26 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej.

Joe Biden urodził się w 1942 roku w Pensylwanii. Polityk studiował historię i politologię, ukończył też studia prawnicze i rozpoczął praktykę adwokacką, którą zakończył w 1970 roku. Trzy lata później odniósł pierwszy polityczny sukces - z list Partii Demokratycznej dostał się do Senatu. Sześciokrotnie ubiegał się o reelekcję i za każdym razem odnosił sukces. W Senacie zasiadał przez 36 lat: od 1973 do 2009 roku.

W 2009 roku został zaprzysiężony na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy wybory wygrał Barack Obama. Po zakończeniu dwóch kadencji Joe Biden ogłosił, że nie zamierza ubiegać się o prezydenturę w wyborach w 2016 roku. Powodem była to, że rok wcześniej, w wieku 46 lat zmarł jego syn Beau Biden, który zmagał się z nowotworem mózgu.

W wyborach prezydenckich w 2020 roku Joe Biden zdobył 81 282 896 ważnych głosów, co jest najlepszym rezultatem w historii Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie 78-letni polityk zdobył 306 głosów elektorskich, a jego przeciwnik - Donald Trump, 232.