Donald i Melania Trump zostawili listy swoim następcom. To jedna z prezydenckich tradycji

Jak podaje CNN, Donald Trump zostawił Joe Bidenowi list w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Zostawienie krótkiej notatki przez odchodząca z urzędu parę prezydencką jest jedną z tradycji Dnia Inauguracji. Chociaż treść listu Trumpa do Bidena nie jest znana, to zwyczajowo zamieszcza się tam życzenia oraz rady.

Stany Zjednoczone. Donald Trump zostawił Joe Bidenowi list

Później poinformowano, że wiadomość zostawiła także Melania Trump. CNN określa to jako "krótką notatkę powitalną" dla Jill Biden. W tym przypadku nie tylko treść, ale też lokalizacja listu nie została podana do publicznej informacji.

Wcześniej dyrektor do spraw komunikacji prezydenta-elekta Joe Bidena powiedział, że Donald Trump do tej pory nie skontaktował się ze swoim następcą. Trump postanowił opuścić Waszyngton na kilka godzin przed zaprzysiężeniem Bidena. Tym samym będzie pierwszym od 1896 roku prezydentem, który nie będzie uczestniczył w tej uroczystości.

Nie jest to jedyna forma złamania protokołu dotyczącego przekazania władzy przez Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych nie wygłosił przemówienia po przegranej, nie zadzwonił z gratulacjami do swojego następcy oraz nie powitał nowej pary prezydenckiej w Białym Domu. Melania Trump z kolei nie zaprosiła Jill Biden na tzw. tea-and-tour, czyli herbatę i oprowadzanie po rezydencji.

Melania Trump nie zaprosiła Jill Biden. "Pogodziliśmy się z tym"

List Baracka Obamy do Donalda Trumpa: To od nas zależy, czy te instrumenty naszej demokracji będą tak samo silne, jak gdy je zastaliśmy

Dziennikarze CNN zebrali ostatnie takie listy byłych prezydentów. Notatki zawierają głównie podziękowania, najlepsze życzenia, rady czy nadzieje dotyczące nadchodzącej prezydentury. Ronald Reagan zostawił dla George’a H.W. Busha humorystyczną kartkę, na której widać słonia przygniecionego przez indyki. Dalej pisze o wspólnych wspomnieniach i życzy mu powiedzenia na nowym stanowisku. "Będziesz w moich modlitwach. Niech Bóg was błogosławi" - napisał na koniec Ronald Reagan.

George H.W. Bush pisał do Billa Clintona, że nigdy nie czuł samotności w Białym Domu, na co skarżyli się jego poprzednicy oraz życzył mu dużo szczęścia. "Nie jestem dobry w udzielaniu rad, ale po prostu nie pozwól krytykom zniechęcić Cię lub zepchnąć z kursu […]. Twój sukces jest teraz sukcesem naszego kraju" - pisał Bush senior do Clintona.

Barack Obama radził Donaldowi Trumpowi, by mimo obowiązków nie zapominał o rodzinie i przyjaciołach, którzy dają wsparcie w szczególnie ważnych chwilach. "Jesteśmy tylko mieszkańcami tego biura. To sprawia, że jesteśmy też strażnikami tych demokratycznych instytucji i tradycji - takich jak praworządność, podział władzy, równość i swobody obywatelskie […]. To od nas zależy, czy te instrumenty naszej demokracji będą tak samo silne, jak gdy je zastaliśmy" - pisał Obama.

Donald Trump żegna się z urzędem. "Wrócimy w jakiś sposób"