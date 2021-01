Wpis Grety Thunberg jest parafrazą tweeta Donalda Trumpa, który we wrześniu 2019 roku w ironiczny sposób skomentował wystąpienie aktywistki, w którym ostrzegała przed kryzysem klimatycznym i masowym wymieraniem. - Ludzie umierają. Upadają całe ekosystemy. Jesteśmy na początku masowego wymierania, a jedyne, o czym potraficie mówić, to pieniądze i bajki o bezustannym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie?! - pytała wówczas Thunberg.

Donald Trump napisał wtedy, że wygląda ona na "bardzo szczęśliwą młodą dziewczynę, czekającą na wspaniałą, świetlaną przyszłość". Nastolatka nie przejęła się jednak kąśliwościami prezydenta USA, a cytat z Trumpa umieściła w swoim opisie na Twitterze.

Donald Trump chciał zakpić z Grety Thunberg. Nastolatka się odegrała

Donald Trump żegna się z urzędem

W środę o godz. 18:00 polskiego czasu odbędzie się inauguracja prezydentury Joe Bidena. Tym samym swoją kadencję na tym urzędzie kończy Donald Trump. W krótkim przemówieniu polityk zapowiedział, że "wróci w jakiś sposób".

- Moja prezydentura była znakomita pod każdym względem. Mówię wam "do widzenia", ale mam nadzieję, że to nie będzie długie pożegnanie. Jeszcze się zobaczymy. (...) Będą się działy niesamowite rzeczy. Pamiętajcie o nas, kiedy to będzie się działo. (...) Wrócimy w jakiś sposób. Dobrego życia! Zobaczymy się niedługo - powiedział.

Donald Trump żegna się z urzędem. "Wrócimy w jakiś sposób"