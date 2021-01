Donald Trump żegna się z urzędem. "Będą się działy niesamowite rzeczy. Wrócimy w jakiś sposób"

Po godz. 14:00 polskiego czasu Donald Trump wylądował w bazie Andrews, gdzie wygłosił krótkie przemówienie. W ceremonii pożegnania nie wzięli udziału przywódcy republikanów w Kongresie. Zdecydowali oni dołączyć do prezydenta elekta Joe Bidena, który rozpoczął dzień od udziału we mszy świętej.

REKLAMA

Kończący kadencję prezydent USA podziękował swoim współpracownikom i rodzinie za "wyjątkowe cztery lata". - Chcę podziękować wam za całą waszą pracę. Nikt nie wie, jak dużo zrobiliście dla tego kraju. [...] Moja prezydentura była znakomita pod każdym względem. Mówię wam "do widzenia", ale mam nadzieję, że to nie będzie długie pożegnanie. Jeszcze się zobaczymy - powiedział.

- Wiele osiągnęliśmy. Nie byliśmy zwykłą administracją - podkreślił polityk. Pochwalił się "odbudowaniem" wojska USA i swoją, jak stwierdził, popularnością wśród weteranów oraz tym, co dla nich zrobił. - Nasi weterani są zadowoleni. Udało nam się przeprowadzić największe obniżki podatków w historii. Mam nadzieję, że wam ich nie podniosą - powiedział ustępujący prezydent.

"Wrócimy w jakiś sposób"

- Będą się działy niesamowite rzeczy. Pamiętajcie o nas, kiedy to będzie się działo. Mamy najwspanialszy kraj na świecie, najlepszą gospodarkę. Uderzyła w nas pandemia tak, jak uderzyła w cały świat. Dokonaliśmy czegoś, co jest medycznym cudem. Opracowaliśmy szczepionkę w dziewięć miesięcy - chwalił się Donald Trump.

- Jesteście wspaniałymi ludźmi, to niesamowity kraj. Było moim największym zaszczytem być waszym prezydentem. Życzę nowej administracji dużo sukcesów. Myślę, że będą je mieli, bo położyliśmy do tego fundamenty - zaznaczył ustępujący prezydent. - Zawsze będę za was walczył. Będę słuchał, obserwował i starał się o jak najlepszą przyszłość dla tego kraju. [...] Żegnajcie. Kochamy was. Wrócimy w jakiś sposób. Dobrego życia! Zobaczymy się niedługo - zapowiedział Trump i opuścił scenę przy dźwiękach Y.M.C.A.

Donald Trump opuścił Biały Dom

Po ósmej rano czasu lokalnego amerykańska para prezydencka udała się do helikoptera Marine One, który czekał na nich na południowym trawniku Białego Domu. Po drodze Donald Trump podszedł do dziennikarzy, powiedział, że sprawowanie funkcji prezydenta było dla niego wielkim zaszczytem i podziękował korpusowi prasowemu Białego Domu. Następnie helikopter zrobił pożegnalny przelot nad centrum Waszyngtonu i odleciał w kierunku bazy sił powietrznych Andrews, gdzie czekał na niego prezydencki odrzutowiec Air Force One.

Samolot jeszcze przed południem czasu lokalnego wyląduje w Palm Beach na Florydzie, gdzie para prezydencka zamieszka w posiadłości Mar-a-Lago.