Donald Trump do samego końca nie odda nuklearnej walizki. Joe Biden dostanie drugą

Chodzi o czarną, ważącą ok. 45 funtów (ponad 20 kg) walizkę. Amerykańskie media opisują, że oficjalnie nazywana jest "ratunkową teczką" prezydenta, ale potocznie i w mediach mówi się na nią "football". Czemu tak? Jeden z pierwszych planów wojny nuklearnej nosił nazwę "dropkick". "Był to termin zaczerpnięty z futbolu amerykańskiego, dlatego - jak ujawnił były sekretarz obrony Robert S. McNamara - nazwą 'football' (czyli 'piłka nożna') zaczęto określać także samą walizkę" - pisze "Gazeta Wyborcza" w magazynie "Ale Historia".

Pod czarną skórą ma się znajdować solidna aluminiowa rama. W środku znajdują się m.in. karty z kodami nuklearnymi.

Walizkę trzyma znajdujący się blisko prezydenta pomocnik wojskowy. Dotychczas w chwili inauguracji nowego prezydenta, ustąpująca głowa państwa przekazywała ją swojemu następcy. Tym razem jednak Donald Trump nie wybiera się na uroczystość w Waszyngtonie. W chwili zaprzysiężenia będzie razem z Melanią Trump w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

Zaprzysiężenie Bidena rozpocznie się w południe (godzina 18 czasu polskiego). Oznacza to, że Trump - jak podaje NBC News - będzie dysponował walizką do godziny 11:59:59. Następnie Bidenowi zostanie przekazana inna walizka, natomiast tę, która była przy Trumpie, pomocnik wojskowy zabierze do stolicy USA. Walizek jest kilka - tak, aby prezydent w razie konieczności mógł z nich korzystać w różnych miejscach.

Joe Biden w środę oficjalnie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ceremonia zaprzysiężenia 46. przywódcy USA odbędzie się w południe czasu lokalnego na stopniach Kapitolu. Stanowisko wiceprezydenta obejmie pierwsza w historii kobieta - Kamala Harris.

O 8:00 rano czasu lokalnego prezydent Donald Trump wraz z żoną Melanią opuszczą Biały Dom i udadzą się do bazy sił powietrznych Andrews, skąd odlecą na Florydę. W ceremonii pożegnania nie wezmą udziału republikańscy przywódcy Kongresu Mitch McConnell i Kevin McCarthy. Obaj politycy będą towarzyszyć Joe Bidenowi w porannej mszy świętej, a potem wezmą udział w jego zaprzysiężeniu. W ceremonii będzie też uczestniczyć wiceprezydent Mike Pence, który również nie będzie obecny na pożegnaniu Donalda Trumpa.

Po złożeniu (o 18:00 czasu polskiego) przez Joe Bidena przysięgi na wierność Konstytucji na stopniach Kapitolu nowy prezydent wygłosi przemówienie do Amerykanów. Następnie wraz z wiceprezydentką Kamalą Harris weźmie udział w uroczystej odprawie wszystkich rodzajów wojsk, po czym uda się na cmentarz Arlington, aby złożyć wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie pary prezydencka i wiceprezydencka przejadą do Białego Domu. Joe Biden podpisze tam pierwsze rozporządzenia i wręczy nominacje. Po okolicznościowym koncercie pary pojawią się na południowym balkonie Białego Domu.

