Z amerykańskiego snu do amerykańskiego koszmaru. Kluczowe momenty prezydentury Donalda Trumpa

Podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku Donald Trump pokonał Hilary Clinton i został 45. Prezydentem USA. Gdy 20 stycznia 2017 roku zaczynała się jego prezydentura, od początku raczej było jasne, że nie będzie to spokojna i mało wyrazista kadencja. W końcu zwycięski kandydat konserwatywnej Partii Republikańskiej to ekscentryczny miliarder, mający pięcioro dzieci z trzech małżeństw, ceniący rozgłos ponad wszystko. Nikt jednak nie spodziewał się, że kontrowersji będzie aż tyle.

Przypominamy kilka kluczowych punktów, które stały się niechlubnym symbolem prezydentrury Donalda Trumpa.

1. Twierdzenia, że winę za wydarzenia w Charlottesville ponoszą "obie strony"

Jednym z nich, niewątpliwie, są wydarzenia w Charlottesville w stanie Wirginia. W dniach 11-12 sierpnia 2017 roku odbył się tam marsz, który oficjalnie miał być wyrazem sprzeciwu przeciwko usunięciu z miejskiego skweru pomnika dowódcy wojsk Konfederacji, gen. Roberta E. Lee. W demonstracji jednak wzięli udział także przedstawiciele licznych skrajnie prawicowych ugrupowań, takich jak neonaziści, biali suprematyści czy członkowie Ku Klux Klanu.

W wyniku starć rannych zostało ponad 30 osób, zaś trzy osoby zmarły. Jedną z nich była 32-letnia kobieta, która zginęła w ataku samochodowym z 12 sierpnia, dokonanym przez 20-letniego mężczyznę, który wjechał w tłum kontrmanifestantów, pokojowo protestujących przeciwko neonazistom. Sprawca podczas morderczego rajdu ranił także 19 osób. 20-latek z Ohio skazany został na dożywocie plus 419 lat. Uniknął kary śmierci, przyznając się do winy.

Pozostałe dwie ofiary to funkcjonariusze policji, którzy zginęli w wyniku wypadku helikoptera, do którego doszło, podczas gdy patrolowali marsz.

Reakcja Trumpa na te wydarzenia odbiła się szerokim echem w wielu krajach - wypowiadając się po raz pierwszy dwie godziny po ataku samochodowym, Trump co prawda potępił przemoc, jednak podkreślił, że odpowiedzialność ponosi "wiele stron". Te słowa i fakt, że nie wymienił sprawców przemocy wprost, zostały skrytykowane zarówno przez Partię Demokratyczną, jak i przez wielu republikanów. Trump, zdaniem "The New York Timesa", był jedynym ogólnokrajowym politykiem, który otwarcie nie potępił sprawców.

"Panie prezydencie - musimy nazywać zło po imieniu. To byli biali suprematyści, a to był krajowy terroryzm" - zaapelował wtedy do Trumpa na Twitterze republikański senator, Cory Gardner.

Dwa dni później Donald Trump nagle zmienił narrację i użył słowa "rasizm". - Każdy, kto popełnił przestępstwo podczas rasistowskiej przemocy w ten weekend, zostanie pociągnięty do pełnej odpowiedzialności. Sprawiedliwość zostanie dostarczona. Rasizm jest zły. A ci, którzy w jego imię powodują przemoc, to przestępcy i bandyci, w tym Ku Klux Klan, neonaziści, biali suprematyści i inne grupy nienawiści, które są odrażające dla wszystkiego, co kochamy jako Amerykanie - powiedział.

Donald Trump w Trump Tower komentuje wydarzenia w Charlottesville, 15 sierpnia 2017 Fot. Pablo Martinez Monsivais / AP Photo

Już 15 sierpnia jednak Trump ponownie stwierdził, że "wina leży po obu stronach". Oskarżył też media o niesprawiedliwe traktowanie uczestników wiecu. - Niektórzy przyszli tam, by spokojnie protestować przeciwko usunięciu pomnika. Nie wszyscy z tych ludzi byli neonazistami, proszę mi wierzyć. Nie wszyscy z tych ludzi byli zwolennikami białej supremacji - powiedział. I dodał: - Mieliście w tej grupie bardzo złych ludzi. Ale mieliście też ludzi, którzy byli bardzo dobrymi ludźmi, po obu stronach - dodał.

Niektórzy amerykańscy dziennikarze wprost zarzucali mu flirt ze skrajnymi ugrupowaniami.

Odmowa jednoznacznego i natychmiastowego potępienia rasistowskiej przemocy, do której doszło w Charlottesville, a następnie spóźniona i - zdaniem wielu wymuszona krytyką - późniejsza reakcja, stały się jednym z głównych symboli prezydencji Trumpa.

2. Trump w objęciach Władimira Putina w Helsinkach

Donald Trump, spotykając się z Władimirem Putinem w Helskinkach 16 lipca 2018 roku, wprawił wielu rodaków w osłupienie. Właśnie wtedy przez kraj przetaczała się dyskusja na temat próby wpłynięcia rosyjskich służb specjalnych na amerykańską kampanię wyborczą w 2016 roku, a śledztwo w tej sprawie było w toku.

Nie tylko samo spotkanie, lecz także jego okoliczności wzbudzały kontrowersje. Trump pojechał na szczyt w Finlandii, mimo że trzy dni wcześniej prokurator Robert S. Muller oskarżył dwunastu rosyjskich oficerów wywiadu wojskowego o włamanie się na serwery i wykradzenie maili ze sztabu kontrkandydatki Trumpa, Hillary Clinton, podczas kampanii wyborczej. Muller to były wieloletni dyrektor FBI i mianowany przez Departament Sprawiedliwości specjalny prokurator ds. nadzorowania śledztwa w sprawie zarzutów o ingerencję Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku.

Ponadto Dan Coats, Dyrektor Wywiadu Narodowego w administracji Trumpa ostrzegał, że rosyjskie władze "kontynuują wysiłki, by podważyć amerykańską demokrację".

Trump zdawał się być niewzruszony tymi doniesieniami i już na samym początku szczytu zatweetował, że to "głupota USA" jest odpowiedzialna za złe relacje między Rosją a USA, kompletnie pomijając zarzuty o ingerencję w wybory czy aneksję Krymu. Szokująca była także sama forma spotkania - Putin i Trump spotkali się niemalże w cztery oczy - towarzyszyli im jedynie tłumacze. Zazwyczaj w takich spotkaniach biorą także udział inne, wykwalifikowane do tego osoby - Putin jest przecież byłym szpiegiem KGB.

Donald Trump i Władimir Putin Fot. Susan Walsh / AP Photo

Gdy po dwugodzinnym spotkaniu Trump i Putin wyszli do dziennikarzy, było tylko gorzej.

- Prezydent Trump wspomniał o tak zwanym "mieszaniu się" Rosji w amerykańskie wybory. Powtórzyłem, że Rosja nigdy nie ingerowała i nie będzie ingerować w wewnętrzne sprawy USA. Jeśli pojawią się konkretne sprawy, możemy o nich dyskutować, np. w ramach grupy ds. cyberbezpieczeństwa, o której stworzeniu rozmawialiśmy - zapewnił Putin. Dodał, że mieszanie się i wsparcie Rosji dla kampanii Trumpa to "nonsens".

- W czasie dzisiejszego spotkania bezpośrednio poruszyłem temat rosyjskiego mieszania się w nasze wybory. Uważam, że tę wiadomość trzeba było dostarczyć osobiście. Dużo o tym mówiliśmy - powiedział z kolei Trump.

Dodał, że "wini oba państwa" za pogorszenie stosunków. Dopytywany przez jednego z dziennikarzy nie wymienił jednak ani jednej rzeczy, za którą wini Rosję. Skrytykował za to śledztwo Muellera i nazwał je "polowaniem na czarownice" oraz "katastrofą dla USA".

Dziennikarz AP zapytał w końcu Trumpa wprost, komu wierzy. - Prezydent Putin właśnie zaprzeczył, że ingerował w amerykańskie wybory. Ale wszystkie agencje wywiadowcze w USA oceniają, że doszło do takiej ingerencji. Komu pan wierzy, panie prezydencie? Czy potępi pan to teraz przed całym światem? - zapytał.

- Moi ludzie mówili, że to Rosja. A prezydent Putin właśnie powiedział mi, że za tym nie stała Rosja. Ja nie widzę żadnego powodu, dla którego Rosjanie mieliby to zrobić. Mam wiarę w obie strony - wypalił Trump. - Mam wiarę w moich agentów wywiadu. Ale prezydent Putin był bardzo mocny i pewny w zaprzeczaniu - dodał.

Trumpowi po spotkaniu i konferencji z Putinem zarzucono uległość wobec Rosji i podważanie ustaleń własnego wywiadu. Prezydent tłumaczył się później, posiłkując się kartką, że podczas konferencji z Putinem doszło do przejęzyczenia. Przekonywał, że zamiast słów "nie widzę (powodów), czemu Rosja miałaby mieszać się w wybory" chciał powiedzieć: "nie widzę (powodów), czemu Rosja nie miałaby mieszać się w wybory". Dodał też, że przyjmuje ustalenia amerykańskiego wywiadu, a jego sztab nie uczestniczył w manipulacji wyborami w 2016 roku.

3. Telefon do przyjaciela, czyli rozmowa Trumpa i Zełeńskiego

25 lipca 2019 roku Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z nowo wybranym prezydentem Ukrainy. Miał podczas niej naciskać na Wołodymyra Zełeńskiego, by zbadał działalność syna Joe Bidena, Huntera, na Ukrainie.

Hunter Biden od 2014 do 2019 roku zasiadał w radzie nadzorczej gazowego potentata, ukraińskiej firmy Burisma Holdings. W pewnym momencie założyciel spółki został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Postępowanie zakończyło się bez postawienia zarzutów. W maju 2019 roku prokurator generalny Ukrainy przekazał, że syn Joe Bidena nigdy nie był podmiotem śledztwa.

Joe Biden, który 20 stycznia zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta USA, w latach 2009-2017 był wiceprezydentem USA podczas dwóch kadencji Baracka Obamy. Przed rozmową Trumpa z Zełeńskim było już prawie jasne, że to właśnie Biden będzie jego rywalem w zbliżających się wyborach prezydenckich.

Sprawa telefonicznych nacisków zapewne nie wyszłaby na jaw, gdyby nie skarga, jaką złożył jeden ze współpracowników amerykańskiego wywiadu, który znał treść rozmowy między Trumpem a Zełeńskim.

Zarówno Trump, jak i Zełeński zaprzeczyli doniesieniom o naciskach, zaś Biały Dom opublikował stenogramy z rozmowy. Z dokumentu wynikało jednak, że amerykański prezydent rzeczywiście zwrócił się do swojego ukraińskiego odpowiednika o zbadanie działalności syna Bidena na Ukrainie. Trump w trakcie rozmowy namawiał Zełeńskiego do współpracy z prokuratorem generalnym USA Williamem Barrem i osobistym prawnikiem prezydenta, Rudolphem Giulianim, w celu poprowadzenia śledztwa wokół ukraińskich interesów syna swojego politycznego rywala. Polecał Zełenskiemu Barra i Giulianiego jako "bardzo kompetentnych ludzi" i zalecał, by jak najszybciej nawiązali kontakt.

Trump Intelligence Whistleblower Memo Zapis rozmowy prezydentów USA i Ukrainy z 25 lipca, AP

W efekcie 29 września 2019 spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła wszczęcie formalnego śledztwa w sprawie impeachmentu. 18 grudnia Trump został oskarżony o nadużycie władzy poprzez wymuszenie na obcym państwie podjęcia działań w prywatnym interesie oraz o blokowanie prac Kongresu. Chodziło o utrudnianie prowadzonego śledztwa poprzez zakazanie urzędnikom Białego Domu stawienia się przed komisją Kongresu w roli świadków.

2 lutego 2020 roku Senat - kontrolowany przez republikanów - uniewinnił Trumpa.

4. Leczenie koronawirusa wybielaczem

W kwietniu ub.r., gdy pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się już na cały świat i mocno dotknęła Stany Zjednoczone, Trump opowiedział publicznie o możliwych sposobach walki z pandemią, polegających na zastrzykach z... wybielacza.

Wszystko zaczęło się od tego, gdy Donald Trump usłyszał od doradcy ds. nauki i technologii w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Williama Bryana, że światło ultrafioletowe i środki dezynfekujące mogą być użyte do zabicia wirusa na różnych powierzchniach.

Trump zrozumiał to jednak zbyt dosłownie i 23 kwietnia ub.r. podczas konferencji prasowej zasugerował, że lekarze powinni zbadać możliwość leczenia COVID-19… za pomocą światła ultrafioletowego lub "po prostu bardzo silnego światła", a także środków dezynfekujących i wybielaczy. Trump sugerował, że "warte sprawdzenia" jest podawanie ich w formie zastrzyków, bo "zabijają wirusa w minutę".

Wybielacze oraz domowe środki dezynfekujące są toksyczne - wstrzyknięcie ich do organizmu miałoby fatalne skutki. Po tych słowach zarówno lekarze, przedstawiciele agencji zdrowia publicznego, a nawet firmy produkujące wybielacze i środki czystości ostrzegali przed wypowiedzią Trumpa.

Dzień później Donald Trump próbował bronić się twierdząc, że jego wypowiedź była sarkastyczna. Nikt jednak nie dał temu wiary.

5. Reakcja na protesty Black Lives Matter

25 maja ub.r. w Minneapolis 46-letni Afroamerykanin George Floyd zmarł w wyniku policyjnej interwencji. Mężczyzna, który nie był agresywny, został obezwładniony w taki sposób, że nie mógł oddychać. Morderca Floyda - funkcjonariusz policji Derek Chauvin - klęczał na szyi mężczyzny przez ponda osiem minut, mimo że Floyd mówił, że nie może oddychać, a przez ostatnie trzy był nieprzytomny. Świadkowie nagrywali zachowanie Chauvina telefonami, nagrania trafiły później do internetu i obiegły świat. Morderstwo spowodowane niebywałą i niepotrzebną brutalnością policji wywołało ogólnokrajowe, wielkie protesty w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, a także za granicą.

Protesty po śmierci George'a Floyda Fot. Evan Vucci / AP Photo

Trump - zamiast próbować załagodzić sytuację - groził, że do tłumienia protestów i zamieszek wykorzysta wojsko. Żołnierze pojawili się później na ulicach wielu amerykańskich miast. Trump zarzucał też gubernatorom USA, że muszą "zdominować" protestujących i twierdził, że są "słabi", bo nie potrafią stłumić protestów.

Trump skomentował manifestacje, które odbywały się także przed Białym Domem, publikując na Twitterze list swojego byłego adwokata, który nazwał protestujących "terrorystami". Sam zresztą w innym wpisie określił ich mianem "podpalaczy, szabrowników, kryminalistów i anarchistów".

Kilkanaście dni po śmierci Floyda, na początku czerwca podczas konferencji prasowej na temat niższego bezrobocia Trump sugerował, że Floyd… cieszyłby się z informacji o niskim bezrobociu.

- Wszyscy widzieliśmy, co działo się w ostatnim tygodniu. Nie możemy dopuścić, by to się działo. Mam nadzieję, że George patrzy w dół i mówi, że to wspaniałe wydarzenie dla naszego kraju - stwierdził. - To wielki dzień dla niego, wielki dzień dla wszystkich. To jest wielki, wielki dzień pod względem równości - dodał.

6. Atak zwolenników Trumpa na Kapitol

Klamrą zamykającą prezydenturę Trumpa i momentem, którego na pewno nie da się zapomnieć, jest zdecydowanie atak na Kapitol. 6 stycznia br. zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do siedziby amerykańskiego parlamentu, gdzie odbywał się proces liczenia głosów elektorskich w amerykańskich wyborach prezydenckich.

Wcześniej zwolennicy Trumpa wzięli udział w wiecu z udziałem prezydenta, który powiedział im, że nigdy nie uzna zwycięstwa Joe Bidena. Następnie dziesiątki tysięcy protestujących ruszyły w kierunku siedziby Kongresu. Po dotarciu na Kapitol grupa protestujących z amerykańskimi flagami i transparentami "Trump 2020" sforsowała bariery ochronne. Dziesiątki osób wdarły się do siedziby parlamentu, gdzie osoby z zewnątrz nie mają wstępu. Napastnicy splądrowali gabinety wielu kongresmenów i senatorów, w tym spikerki Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi.

Zwolennicy Donalda Trumpa na Kapitolu, 6 stycznia 2021 Fot. Manuel Balce Ceneta / AP Photo

Niektórzy protestujący krzyczeli do członków Kongresu "Zdrajcy!". Służby ochronne użyły gazu łzawiącego. W pewnym momencie oficerowie strzegący sali obrad Izby Reprezentantów stali przy drzwiach z gotową do strzału bronią.

Co zrobił wtedy wciąż urzędujący prezydent USA? Trump w oświadczeniu opublikowanym jeszcze podczas zamieszek - zamiast wezwać do spokoju - dolał oliwy do ognia, ponownie mówiąc o "skradzionych wyborach".

Mieliśmy wybory, które nam ukradziono. To były wybory, które wygraliśmy miażdżącą większością. Wszyscy o tym wiedzą, szczególnie druga strona. Ale teraz musicie iść do domu. Potrzebujemy pokoju, spokoju i bezpieczeństwa. [...] Nie chcemy, aby komukolwiek coś się stało. To jest trudny czas, nigdy nie było tak trudnego czasu

- stwierdził. Protestujących nazwał "wyjątkowymi". - To były oszukańcze wybory, ale nie wolno nam grać kartami, które rozdali nam ci ludzie. Potrzebujemy pokoju. Idźcie do domu. Kochamy was, jesteście wyjątkowi. Widzieliście, co się dzieje. Widzieliście, jak inni są traktowani. Wróćcie do domu w pokoju - dodał.

Donald Trump był mocno krytykowany za twierdzenia, że listopadowe wybory zostały sfałszowane, na co od miesięcy nie był w stanie wskazać ani jednego dowodu, jednak wypowiedzenie takich słów w chwili, gdy jego zwolennicy wciąż okupowali Kapitol, było skrajną nieodpowiedzialnością.

W wyniku zamieszek zmarło pięć osób, w tym funkcjonariusz policji.

Do tej pory amerykańskie władze postawiły zarzuty 125 uczestnikom szturmu na Kapitol. Policja i FBI identyfikuje i ściga kolejne osoby, które brały udział w zamieszkach. Wśród osób dotychczas zidentyfikowanych jest co najmniej dwudziestu byłych żołnierzy i policjantów.

13 stycznia Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi Donaldowi Trumpowi formalny zarzut podburzenia swoich zwolenników do buntu przeciwko państwu. Za rezolucją w tej sprawie głosowali Demokraci oraz dziesięcioro Republikanów. Tym samym Donald Trump stał się pierwszym w historii prezydentem, którego dwukrotnie postawiono w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu, czym na stałe zapisał się na kartach historii.