Melania Trump w pożegnalnym przemówieniu zaznaczyła, że wypełnianie obowiązków pierwszej damy "było największym zaszczytem w jej życiu", a "ostatnie cztery lata były niezapomniane".

Odchodząca pierwsza dama wspomniała o ludziach, których poznała w mijającej kadencji i o ich historiach pełnych miłości, patriotyzmu i determinacji. Nawiązała m.in. do rozmów z "odważnymi młodymi żołnierzami", przedstawicielami organów ścigania, chorymi dziećmi, uzależnionymi od opioidów matkami.

Pierwsza dama podziękowała też pracownikom ochrony zdrowia i wszystkim tym, którzy w dobie pandemii są zaangażowani w ratowanie ludzkiego życia.

- Opłakujemy rodziny, które straciły ukochaną osobę z powodu pandemii. Każde życie jest cenne i proszę wszystkich Amerykanów o ostrożność i zdrowy rozsądek, aby chronić szczególnie narażone osoby - zaapelowała. Przypomniała jednocześnie, że obecnie obywatelom "dostarczane są miliony szczepionek".

- Pośród tych trudności widzieliśmy, jak w Ameryce prześwituje to, co najlepsze. Uczniowie przygotowywali kartki i dostarczali artykuły spożywcze naszym seniorom. Nauczyciele pracowali dwa razy ciężej, aby nasze dzieci wciąż się uczyły. Rodziny wspólnie zapewniały posiłki, zaopatrzenie, pocieszenie i przyjaźń tym, którzy tego potrzebowali - wskazała Melania Trump.

Melania Trump: Zawsze będziecie w moim sercu

Odchodząca pierwsza dama zwróciła też uwagę, na to, że "przemoc nigdy nie jest odpowiedzią i nigdy nie będzie usprawiedliwiona". Było to nawiązanie do prowadzonej przez nią kampanii Be Best [Bądź najlepszy - red.], której celem było m.in. zwalczanie przemocy w internecie i nadużywania opioidów.

- W ciągu kilku krótkich lat zwiększałam świadomość na temat tego, jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie, poczyniliśmy niesamowite postępy w kwestii epidemii narkotyków w naszym kraju i jej wpływu na życie noworodków oraz rodzin - wyliczała Melania Trump. Dodała, że dano także głos dzieciom znajdującym się w systemie opieki zastępczej.

- Żegnając się z moją rolą Pierwszej Damy, mam szczerą nadzieję, że każdy Amerykanin zrobi, co w jego mocy, aby uczyć nasze dzieci, co to znaczy Być Najlepszym. Proszę rodziców, aby uczyli wasze dzieci o odważnych i bezinteresownych bohaterach, którzy pracowali i poświęcali się, aby uczynić ten kraj ziemią wolnych, dawać przykład i troszczyć się o innych w swojej społeczności - mówiła małżonka Donalda Trumpa.

Zaapelowała o to, by "skupić się na tym, co nas łączy" i "wznieść się ponad to, co nas dzieli". - Zawsze wybieraj miłość zamiast nienawiści, pokój zamiast przemocy i innych zamiast siebie - dodała.

Melania Trump podkreśliła, że "żadne słowa nie są w stanie wyrazić głębi jej wdzięczności za przywilej służenia jako pierwsza dama". - Zawsze będziecie w moim sercu - powiedziała.