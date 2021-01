Amsterdam. Tysiące osób protestowały przeciw obostrzeniom. Doszło do starć z policją

Jak poinformował Reuters, protestujący zgromadzili się na placu przed Rijksmuseum i Muzeum Van Gogha. Wcześniej władze nie wyraziły zgody na organizację wydarzenia, tak więc kilkutysięczna demonstracja od początku była nielegalna.

Holandia. W Amsterdamie odbył się nielegalny protest przeciwko obostrzeniom. Protestujący starli się z policją

Uczestnicy domagali się złagodzenia obowiązujących w kraju obostrzeń, wprowadzonych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Skandowali: "Czego chcemy? Wolności!", a część z nich przyniosła ze sobą transparenty z hasłem: "Wolność: powstrzymaj to oblężenie".

"Żaden z protestujących nie miał na sobie maseczki. Nieliczni przestrzegali zasad dystansu społecznego" - podaje Reuters.

Po jakimś czasie służby wezwały demonstrantów do rozejścia się - ci jednak nie zamierzali tego zrobić. Doszło do starć z policją, która zmuszona była użyć armatki wodnej. W stronę funkcjonariuszy poleciały też petardy.

W grudniu holenderski rząd zdecydował o zamknięciu szkół i większości sklepów. W ubiegłym tygodniu lockdown przedłużono co najmniej do 9 lutego. W Holandii odnotowano dotąd ponad 900 tys. przypadków zakażenia koronawirusem - w ostatnich dniach było ich ok. 5-6 tys. dziennie. Zmarło 13 tys. zakażonych pacjentów.