Lider "kowbojów dla Trumpa" aresztowany. Chciał iść na zaprzysiężenie Bidena z karabinem

Zobacz wideo Kim jest Kamala Harris, nowa wiceprezydentka USA?

Policja i FBI zatrzymały Couya Griffina w niedzielę. Mężczyzna trafił do aresztu. Jak podaje lokalna stacja KVIA, ciążą na nim zarzuty związane z zamieszkami w Kapitolu. 6 stycznia tłum zwolenników Donalda Trumpa wtargnął do amerykańskiego parlamentu i przerwał zatwierdzanie wyników wyborów.

REKLAMA

Griffin wtargnął na teren Kapitolu i stał na schodach budynku, ale nie wszedł do środka. Zarzuty dotyczą wejścia na teren o ograniczonym dostępie bez upoważnienia. Mężczyzna przyznał się, że był przed Kapitolem, ale zaprzeczył temu, że brał udział w zamieszkach. Powiedział FBI, że "porwał go tłum".

Zapowiadał, że z Kapitolu "będzie lała się krew"

Po zamieszkach mężczyzna powiedział, że zamierza wrócić do Waszyngtonu 20 stycznia, na zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta, z "karabinem i rewolwerem". - Jeśli to zrobimy, to będzie smutny dzień, bo krew będzie lała się z tego budynku - powiedział w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Griffin to członek lokalnej komisji (odpowiednik radnego), a także lider grupy "kowboje dla Trumpa".

Składając wyjaśnienia, przesłuchującym go agentom powiedział, że zamierza jechać, by protestować w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta, ale "ma nadzieję, że będą to pokojowe protesty bez oddania ani jednego strzału", choć "nie można tego wykluczyć dla dobra wolności".