CNN: Trump zamierza we wtorek ułaskawić około 100 osób. Nie wiadomo, czy zastosuje łaskę wobec siebie

przJak podaje CNN, powołując się na informacje z trzech źródeł zaznajomionych ze sprawą, ułaskawienia mają objąć m.in. pracowników umysłowych i znanych raperów. Na razie nie wiadomo, czy Donald Trump ułaskawi także samego siebie. Przypomnijmy, że według ustaleń "The New York Times", polityk zasugerował swoim współpracownikom, że w ostatnich dniach swojej prezydentury zastosuje prawo łaski wobec samego siebie, członków swojej rodziny, doradców oraz urzędników administracji na wypadek, gdyby zainteresował się nimi Departament Sprawiedliwości już po objęciu władzy przez przyszłego prezydenta Joe Bidena. Dziennik wyliczył, że 89 proc. z 94 ułaskawień udzielonych przez Trumpa w trakcie kadencji dotyczyło osób, które miały osobiste powiązania z obecnym prezydentem.

CNN informuje, że w niedzielę w Białym Domu sfinalizowano listę osób, które zostaną ułaskawione. Urzędnicy Trumpa podkreślają, że proces ten rozpoczął się jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ale został wstrzymany ze względu na liczenie głosów elektorskich przez Kongres, na którym skupiony był prezydent. Przewidywano, że do tematu powróci 6 stycznia, jednak wówczas doszło do zamieszek na Kapitolu, a Trump został oskarżony o podżeganie swoich zwolenników do agresji.

Po zamieszkach w Waszyngtonie, jak podaje CNN, doradcy Donalda Trumpa zachęcali go, aby zrezygnował z ułaskawiania samego siebie. Nalegali również, aby nie stosował prawa łaski wobec osób, które szturmowały Kapitol, mimo że początkowo polityk twierdził, nie zrobiły one niczego złego. - Wszystko jest transakcją. Trump lubi ułaskawiać, ponieważ to proces jednostronny. I lubi wyświadczać przysługi ludziom, którzy, jak sądzi, będą mu coś winni - mówi jedno ze źródeł CNN.

Wtorek jest ostatnim dniem, kiedy odchodzący prezydent może zastosować prawo łaski - w środę 20 stycznia w południe (czasu wschodniego, 18:00 w Polsce) nastąpi inauguracja kadencji Joe Bidena.