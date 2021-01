Irlandzki żołnierz tłumaczył po polsku, jak wykonać test na COVID. "Kiedy ty czytasz, ty wiesz" [WIDEO]

Sztab Generalny brytyjskiej armii udostępnił nagranie, na którym irlandzki gwardzista rozmawia z polskim kierowcą o procedurze wykonywania testu na COVID. Stara się przy tym mówić po polsku i wychodzi mu to bardzo dobrze. - Tam jest mała książka w środku, kiedy ty czytasz, ty wiesz, jak [to - red.] zrobić - wskazuje. "Samouk" - brzmi podpis pod nagraniem.

fot. AP // screen - Twitter // The Chief of the General Staff