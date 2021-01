K2 zdobyty zimą! Wejście na drugi co do wysokości szczyt Ziemi przechodzi do historii

Grupa Szerpów z Nepalu dokonała pierwszego zimowego wejścia na drugi co do wysokości szczyt Ziemi, K2 w Karakorum. Informację przekazał Chhang Dawa Sherpa z agencji Seven Summit Treks, potwierdza ją też Polski Himalaizm Zimowy.

Fot. CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11110022