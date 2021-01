Holandia. Rząd podał się do dymisji po aferze dot. zasiłków. Tysiące rodzin oskarżono o wyłudzenia

Premier Mark Rutte był przeciwny dymisji, podkreślając potrzebę stabilizacji kraju, ale cztery partie koalicyjne obawiały się wyników zaplanowanego na wtorek głosowania nad wotum nieufności dla rządu - podaje Informacyjna Agencja Radiowa. Złożył już dymisję swojego rządu na ręce króla.

Holandia. Bezprawne oskarżenia o pobieranie zasiłków. Kryzys rządowy

Kryzys polityczny w Niderlandach to skutek opublikowanego w grudniu raportu parlamentarzystów dotyczącego bezprawnego ścigania tysięcy rodzin za rzekomo niewłaściwie pobrane zasiłki dla dzieci (zatytułowano go "Bezprecedensowa Niesprawiedliwość"). Autorzy raportu wskazują, że od 2012 roku około 20 tysięcy rodzin zostało oskarżonych o oszustwa socjalne i zmuszonych do zwrotu dziesiątek tysięcy euro za rzekomo nadpłacone zasiłku. Wiele z nich doprowadziło to do ruiny finansowej.

Rząd Holandii podał się do dymisji. W tle raport o oszustwach i wyłudzeniach zasiłku

W raporcie wykazano, że w większości przypadków urzędnicy uznawali nawet brak jednego podpisu czy błąd w formularzu za próbę oszustwa i wyłudzenia zasiłku na dziecko. Tysiące rodzin poddano natychmiastowej egzekucji komorniczej i nakazano im zwrot środków. W wielu przypadkach doprowadziło to do utraty nieruchomości, rozpadu rodzin czy poważnych kryzysów osobistych.

Autorzy raportu wskazują, że winę za skandal ponoszą zarówno urzędnicy socjalni, jak i przedstawiciele rządu oraz wymiaru sprawiedliwości. W ubiegłym roku rząd Niderlandów przeznaczył ponad 500 milionów euro na odszkodowania dla rodzin dotkniętych bezprawnymi egzekucjami. Oznacza to, że średnio każda z nich otrzyma 30 tysięcy euro.

Mark Rutte pełnił funkcję premiera od 2010 roku. Pozostanie do czasu wyłonienia nowego rządu po wyborach zaplanowanych w Holandii na 17 marca.