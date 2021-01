Jak podaje agencja Reutera, epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 6 kilometrów na północny-wschód od miasta Majene na głębokości około 10 kilometrów. Ziemia zatrzęsła się w piątek (15 stycznia), tuż po północy. Wstrząsy spowodowały, że tysiące mieszkańców wyspy musiało w całkowitej ciemności opuścić swoje domostwa w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca.

REKLAMA

Indonezja. Trzęsienie ziemi na wyspie Celebes. Mieszkańcy uwięzieni pod gruzami budynków

Trzęsienie ziemi oraz wstrząsy wtórne doprowadziły do kilku osunięć ziemi, przerwania dostaw energii elektrycznej oraz uszkodzenia dróg prowadzących do regionalnych węzłów komunikacyjnych, takich jak miasto Makasar. Wstrząsy zniszczyły również liczne domostwa, budynek urzędu gubernatora prowincji oraz dwa hotele.

Nie zdążą przed końcem kadencji, ale cel impeachmentu jest inny

Wiele osób zostało uwięzionych pod gruzami zawalonych budynków. W filmie opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych widać małą dziewczynkę, która została przygnieciona przez pozostałości swojego zniszczonego domu. Dziecko woła o pomoc i mówi ratownikom, że pod gruzami znajdują się pozostali członkowie jej rodziny.

Na innych filmach widać zerwane mosty i całkowicie zniszczone domy. Uszkodzeniu uległ również lokalny szpital. Część pacjentów została przeniesiona do namiotów znajdujących się na zewnątrz. Ratownicy poinformowali, że pod gruzami placówki znajduje się co najmniej kilkunastu pacjentów.

Indonezja. Służby Meteorologiczne ostrzegają przed falą tsunami

Trzęsienie ziemi doprowadziło do śmierci co najmniej 35 osób w Majene i sąsiednim dystrykcie Mamuju - przekazał Darno Majid, szef agencji ds. katastrof naturalnych w zachodnim Celebes. Potwierdzono również informacje o co najmniej 637 osobach rannych w Majene i kilkudziesięciu w Mamuju. Indonezyjska Agencja Meteorologii i Geofizyki ostrzega, że mieszkańców wyspy mogą czekać kolejne wstrząsy wtórne, które będą wystarczająco silne, aby spowodować tsunami. Dotychczas doszło do 26 wstrząsów wtórnych.

Anomalia na Grenlandii. Temperatury przez całą dobę wyższe niż w Polsce