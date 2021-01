Papież Franciszek i emerytowany papież Benedykt zaszczepili się na kornawirusa

Papież Franciszek zaszczepił się przeciw koronawirusowi. Dyrektor watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni w krótkiej notce napisał: "Mogę potwierdzić, że dziś w ramach programu szczepień w Państwie Watykańskim pierwszą dozę szczepionki przeciw koronawirusowi przyjęli papież Franciszek i papież-emeryt Benedykt XVI". Obaj hierarchowie są narażeni na ciężki przebieg COVID-19 ze względu na swój wiek. Ponadto, papież Franciszek jest w grupie wysokiego ryzyka, ponieważ w młodości przeszedł chorobę, w wyniku której usunięto część jego płuc - podaje Reuters.

REKLAMA

Zobacz wideo Papież Franciszek i całowanie pierścienia

Papież Franciszek zaszczepi się przeciw COVID-19. "Zapisałem się"

Papież Franciszek o szczepieniach na koronawirusa

Papież Franciszek wielokrotnie apelował o bezpłatne szczepionki dla wszystkich. O tym, że sam się zaszczepi, poinformował cztery dni temu w długim wywiadzie telewizyjnym dla włoskiej stacji Canale 5. Zachęcał, by wszyscy poddali się szczepieniom. - Nie wiem, dlaczego niektórzy mówią, że szczepionka jest niebezpieczna. Skoro lekarze twierdzą, że szczepionka to coś dobrego, co nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, to dlaczego jej nie przyjąć? - mówił papież Franciszek.

Moim zdaniem [szczepienie - red.] to wymóg etyczny. Inaczej ryzykujesz swoje życie i zdrowie i życie innych. W tej kwestii panuje jakiś samobójczy negacjonizm którego nie rozumiem

- mówił papież Franciszek.

Szczepionki przeciw koronawirusowi dotarły do Watykanu w środę.

Papież Franciszek usankcjonował udział kobiet w celebracjach liturgicznych

***

Masz pytanie o szczepienia przeciwko COVID-19? Wyślij je na adres news_gazetapl@agora.pl. My zapytamy w Twoim imieniu. W piątek 15.01 o godzinie 12:00 gościnią programu specjalnego Gazeta.pl będzie dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

. .