Włochy. Największy w historii proces mafiozów. Ponad 300 osób z 'Ndranghety na ławie oskarżonych

'Ndrangheta to jedna z najbogatszych organizacji przestępczych na świecie, która od lat po cichu przejmowała "władzę" we Włoszech po tym, jak sycylijska mafia zaczęła tracić swoje wpływy. Rozprawa, która rozpoczęła się w środę 13 stycznia, jest też jednym z największych procesów mafijnych w tym kraju. Poprzedni proces na tak dużą skalę toczył się w latach 1986-1992, a na ławie oskarżonych zasiedli wtedy gangsterzy z La Cosa Nostra oraz mniejszych organizacji z Sycylii. Proces z 2021 roku dotyczy natomiast tylko jednej mafii.

Ruszył proces kalabryjskiej mafii. 355 osób na ławie oskarżonych, ponad 900 świadków

Dotyczy on klanów z miasta Vibo Valentia oraz silnie rozbudowanej sieci powiązań politycznych, administracyjnych i gospodarczych w samym rejonie Kalabrii i całych Włoch. Ze względu na wysoką liczbę oskarżonych, reprezentujących ich adwokatów, sił porządkowych i dziennikarzy, sala sądowa urządzona została w przerobionym na "bunkier" centrum telefonicznym.

W sprawie przesłuchanych ma zostać ponad 900 świadków. Na ławie oskarżonych zasiądzie 355 oskarżonych, którym zarzuca się: morderstwa, handel narkotykami, wymuszenia oraz pranie brudnych pieniędzy. Sam proces ma potrwać dwa-trzy lata. Oskarżycielem jest prokurator Catanzaro Nicola Gratteri, który zajmuje się rozpracowywaniem włoskiej mafii. Śledczy od ponad 30 lat musi być objęty całodobową policyjną ochroną.

- To bardzo ważne, że proces toczy się w Kalabrii. To znak, że ludzie mogą nam ufać, że potrafimy zareagować - powiedział Gratteri przed rozpoczęciem rozprawy. Prokurator zwrócił uwagę na to, że w ostatnim czasie coraz więcej przestępców związanych z tą mafią, ale też osób poszkodowanych, decyduje się na współprace z organami ścigania.

'Ndrangheta sklasyfikowana została jako mafia dopiero w 2010 roku. Jej siłą jest przysięga honoru i struktura rodzinna

Prokuratorzy mieli problem z dotarciem do osób związanych z mafią kalabryjską, ponieważ jej członkowie byli związani przysięgami honoru. Dodatkowo 'Ndrangheta stworzona została w strukturach rodzinnych i oparta na więzach krwi, a każdy, nawet najmniejszy przejaw nieposłuszeństwa jest brutalnie karany. Według kryminologów nazwa grupy wywodzi się od słowa "andranghateia", oznaczającego "stowarzyszenie ludzi honoru".

Chociaż 'Ndrangheta została sklasyfikowana jako mafia dopiero od 2010 roku, to jej początki sięgają co najmniej zjednoczenia Włoch w 1861 roku. Rozgłos zyskała dopiero w latach 80. i 90. XX wieku po serii porwań w tym kraju. Sędzia Roberto Di Bella, który zajmuje się wieloma sprawami kalabryjskiej mafii uważa, że gangsterzy ci działają na pięciu kontynentach, co może czynić ich najbardziej rozpowszechnioną włoską organizacją przestępczą. Według włoskich władz, na całym świecie jest około 20 tys. członków tej mafii.

Prokurator Nicola Gratteri szacuje, że roczny obrót mafii kalabryjskiej przekracza 50 mld euro. Większość z tej kwoty pochodzi z handlu kokainą. - Znam ich dobrze od wewnątrz, ponieważ kiedy byłem dzieckiem, chodziłem do szkoły z dziećmi szefów mafii, a po drodze nasz autobus mijał trupy w rowach. Dzieci, z którymi się bawiłem, stały się gangsterami, a potem handlarzami narkotyków. Dlatego też znam ich sposób myślenia, a to pomaga mi w pracy (...). 'Ndrangheta' budzi strach ze względu na swoją zaciekłość i okrucieństwo. Opowieści o przemocy są już niemal legendarne - mówił w wywiadzie dla AFP prokurator Gratteri. Na dodatek szczególnie przerażająca historia "wypłynęła" na kilka dni przed rozprawą. Chodzi o zabójstwo 42-letniej kobiety, której ciało rzucono na pożarcie świniom. Według śledczych ma to przestraszyć świadków procesu.

