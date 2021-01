Początek wyprowadzki Trumpa i jego ludzi. Zajechały palety kartonów i wynoszą meble

Fotografie wykonała waszyngtońska fotoreporterka Erin Scott. Ciężarówkę z paletami złożonych kartonów udało się jej uchwycić w środę popołudniu czasu amerykańskiego. Stanęła nie pod samym Białym Domem, ale położonym tuż obok budynkiem biurowym im. Eisenhowera, który jest podstawowym zaplecze siedziby prezydenta i gdzie urzęduje znaczna część administracji.

Tego samego dnia Scott wykonała też zdjęcie ludzi wynoszących pudełka z Białego Domu i ładujących je do samochodu. Fotoreporter AP uchwycił natomiast osoby wynoszące meble.

Przeprowadzka na Florydę, gdzie sąsiedzi się buntują

Trudno o bardziej wymowny sygnał, że kadencja Trumpa dobiega końca i tak też jest to traktowane przez wielu amerykańskich internautów. Przekazanie władzy Joe Bidenowi i jego administracji formalnie nastąpi 20 stycznia. Obecnemu prezydentowi i jego pracownikom zostało więc pięć dni na pakowanie i opuszczenie terenów Białego Domu. Można przypuszczać, że pojawi się jeszcze wiele zdjęć pracowników firmy przeprowadzkowej wynoszących do ciężarówek pełne pudła.

Nie wiadomo, kiedy sam Trump opuści Biały Dom. Już zapowiedział, że nie pojawi się na inauguracji Bidena i tym samym zerwie z tradycją, w której ustępujący prezydent spotyka się z nowym, między innymi symbolicznie oddając mu we władanie siedzibę prezydencką. Być może zastąpi go w tym jego wiceprezydent Mike Pence, który zadeklarował obecność na ceremonii 20 stycznia.

Izba Reprezentantów zdecydowała o impeachmencie Donalda Trumpa

Trump już w 2019 roku zmienił swój adres z Nowego Jorku, gdzie mieszkał przed prezydenturą, na florydzkie Palm Beach, gdzie ma swój prywatny klub Mar-a-Lago, którego używa tej jako prywatną rezydencję. Amerykańskie media spekulują, że tam planuje zamieszkać po opuszczeniu Waszyngtonu i być może uda się tam jeszcze przed 20 stycznia. W rezydencji przeprowadzono remont a Melania Trump była widziana w pobliskiej prywatnej szkole, prawdopodobnie załatwiając miejsce do nauki dla syna Brandona.

Potencjalne przenosiny Trumpa do Mar-a-Lago wywołały sprzeciw grupy sąsiadów. Trump od lat na wiele sposobów zatruwał swoje relacje z władzami Palm Beach i sąsiadami, łamiąc lokalne przepisy budowlane i będąc uciążliwym dla otoczenia poprzez na przykład głośne imprezy. Mieszkańcy skierowali w grudniu 2020 roku formalne pismo do władz miasta, w którym argumentują, iż Trump nie ma prawa na stałe zamieszkać w tym miejscu. W ich interpretacji zrzekł się tego prawa w 1993 roku, zawierając umowę z lokalnymi władzami, która umożliwiła mu komercyjne wykorzystanie zabytkowej rezydencji jako prywatnego klubu dla płacących gości. Dodatkowo w 2008 roku zgodził się na nadanie rezydencji specjalnego historycznego statusu i ograniczeniu możliwości jej wykorzystania jedynie do roli prywatnego klubu, w zamian za obniżenie podatków od nieruchomości.