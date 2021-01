Argentyńskie media: Franciszek już się zaszczepił przeciw COVID-19. Mówił o "wymogu etycznym"

Masz pytanie o szczepienia przeciwko COVID-19? Wyślij je na adres news_gazetapl@agora.pl. My zapytamy w Twoim imieniu. W czwartek 14.01 gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl będzie Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

REKLAMA

***

Nieoficjalnych informacji "La Nacion" Stolica Apostolska na razie nie komentuje. Argentyński dziennik informuje, że 84-letni Franciszek jest jedną z pierwszych osób, które zaszczepiły się w środę, tuż po starcie programu szczepień w Watykanie. Papież miał się zaszczepić w specjalnie przystosowanym na tę okoliczność atrium Auli Pawła VI.

Zobacz wideo Szczepienia na COVID-19 trwają. Wśród pierwszych zaszczepionych na świecie są niektórzy politycy i starsze gwiazdy

Nieoficjalnie: Papież Franciszek już się zaszczepił. Wcześniej mówił o "wymogu etycznym"

W ubiegłym tygodniu papież przekonywał w rozmowie z włoską telewizją, że każdy powinien się zaszczepić przeciw koronawirusowi i że sam już zarezerwował sobie kolejkę. - Moim zdaniem, szczepienie to wymóg etyczny. Inaczej ryzykujesz swoje życie i zdrowie i życie innych. W tej kwestii panuje jakiś samobójczy negacjonizm, którego nie rozumiem - mówił Franciszek.

Papież Franciszek zaszczepi się przeciw COVID-19. "Zapisałem się"

Papież podkreślił, że świat może pokonać pandemię, kryzysy i wojny jedynie dzięki braterstwu i solidarności. Potępił przemoc, do której doszło w czasie zamieszek w Waszyngtonie. Aborcję porównał do wynajmowania płatnego mordercy, by rozwiązać problem. Powiedział, że aborcja jest problemem etycznym, a nie religijnym.

***

Masz wątpliwości co do udziału w programie szczepień? Nie wiesz, jaką decyzję podjąć? W poniższych tekstach eksperci wyjaśniają, że szczepionki są w pełni bezpiecznym sposobem na powstrzymanie pandemii, a także zadbanie o zdrowie swoje oraz najbliższych.