USA. Disneyland w Kalifornii zamieniony w punkt masowych szczepień

Stany Zjednoczone przewodzą pod względem zarówno liczby zakażeń, jak i zgonów spośród wszystkich państw świata. Od początku epidemii zakaziło się już ponad 23,3 mln obywateli USA, z czego prawie 390 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest w stanie Kalifornia, gdzie do tej pory potwierdzono 2,8 mln zakażeń i odnotowano ponad 31 tysięcy zgonów.

USA. Disneyland jako jeden z punktów masowych szczepień

Takie statystyki powodują, że lokalne władze organizują nowe lokalizacje, w których prowadzone będą szczepienia. Jedną z nich będzie park rozrywki Disneyland, który od 10 miesięcy jest zamknięty. "USA Today" informuje, że będzie to jeden z pięciu wielkich punktów szczepień.

- Dziękuję Disneyland Resort i City of Anaheim za wspólne wysiłki mające na celu zapewnienie mieszkańcom ochrony przed wirusem. Ważne jest, aby zaszczepić jak największą liczbę chętnych na COVID-19 i potrzebujemy miejsca, aby to zrobić - powiedział Donald P. Wagner, trzeci okręgowy nadzorca okręgu Orange County.

USA. Hrabstwo Orange County w czołówce zakażeń

Lokalne władze szacują, że park będzie przystosowany do przeprowadzania masowej akcji do końca obecnego tygodnia. Pierwsi w kolejce do szczepień będą przedstawiciele organów ścigania, pracownicy służby zdrowia i pracujący w placówkach opieki zdrowotnej, a także osoby powyżej 75. roku życia.

Orange County jest hrabstwem z piątą najwyższą liczbą potwierdzonych zakażeń w Kalifornii. Odnotowano tam ponad 196 tysięcy przypadków, a także 2,1 tys. zgonów. W szpitalach obecnie przebywa ponad 2,2 tys. osób, natomiast 500 z nich trafiło na oddziały intensywnej terapii.

