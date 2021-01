USA. Impeachment Donalda Trumpa. Szef Republikanów w Senacie nieoficjalnie popiera wniosek Demokratów

Zobacz wideo Boi się go każdy prezydent USA. Czym jest impeachment?

O tym, że "najpotężniejszy republikanin w Kongresie" Mitch McConnell jest zwolennikiem impeachmentu Donalda Trumpa pisze m.in. "The New York Times". Z doniesień dziennika wynika, że polityk zgadza się ze stwierdzeniem, że prezydent USA dopuścił się podżegania do przemocy i uważa, że impeachment ułatwi usunięcie Donalda Trumpa z Partii Republikańskiej. Nie jest to jednak opinia, którą McConnell potwierdził publicznie. Takie stwierdzenia miały padać z jego ust podczas rozmów prywatnych.

Telewizja Fox News pisze z kolei, że Mitch McConnell jest "wściekły" na ustępującego prezydenta USA i uważa, że Donald Trump jest "skończony". Stacja twierdzi także, że McConnel popiera posunięcie Demokratów, które mają doprowadzić do impeachmentu Trumpa. Podkreśla jednocześnie, że nie jest jasne, jak McConnell zagłosowałby w procesie o impeachment.

CNN donosi z kolei o osłabieniu relacji między McConnellem a Trumpem. Stacja podaje, że politycy nie utrzymują kontaktów od grudnia. Na ich relacje wpłynęła m.in. porażka Republikanów senackich wyborach w Georgii, które odbyły się w styczniu, a które spowodują, że Partia Republikańska straci kontrolę nad izbą wyższą amerykańskiego parlamentu.

USA. Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję ws. impeachmentu Donalda Trumpa

13 stycznia o poranku informowaliśmy, że Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję dotyczącą impeachmentu Donalda Trumpa. Wezwano w niej wiceprezydenta Mike'a Pence'a oraz innych członków gabinetu do zastosowania 25. poprawki do konstytucji w celu odsunięcia od władzy ustępującego prezydenta. W dokumencie zarzucono Trumpowi "podżeganie do powstania". W tym kontekście przywołano m.in. zamieszki na Kapitolu, w których zginęło pięć osób.

