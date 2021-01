Floryda. Ktoś wyrył napis "Trump" na grzbiecie manata. Nagroda za informacje o sprawcach

Zobacz wideo Zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kapitolu

Służby na Florydzie szukają sprawcy lub sprawców, którzy w ostatnim czasie naruszyli spokój żyjącego w wodach parku narodowego manata. Nurkowie zauważyli zwierzę, na którego grzbiecie ktoś wyrył napis "Trump".

"Miami Herald" opisuje, że według służb ochrony przyrody zwierzę nie zostało poważnie zranione. Z nagrań wydaje się, że napis nie został wycięty w skórze, tylko wyryty przez zdrapanie glonów przyczepionych do grzbietu manata. Jednak nawet jeśli nie zraniono zwierzęcia, to wybryk jest ostrym naruszeniem prawa o ochronie zwierząt.

"Nieludzkie" zachowanie wobec bezbronnego zwierzęcia

Sprawę jako pierwsze opisywały media. Jeszcze zanim okazało się, że manat nie został poważnie zraniony, zdarzenie wywołało wiele oburzonych komentarzy. Obrońcy przyrody mówią o torturowaniu zwierzęcia i nazwali czyn "nieludzkim i okrutnym"

Organizacja Centrum Różnorodności Biologicznej oferuje pięć tysięcy dolarów nagrody za informacje, które doprowadzą do skazania sprawców. - Jestem obrzydzona tym, że ktoś mógł zranić bezbronne stworzenie po to, żeby - jak zakładam - dokonać manifestacji politycznej - powiedziała Elizabeth Fleming z organizacji Obrońcy Dzikiej Przyrody.

Manaty są dużymi, głównie roślinożernymi ssakami morskimi. To spokojne i powolne zwierzęta, które wyewoluowały w środowisku pozbawionym zagrażającym im drapieżników. Ze względu na działalność człowieka ich populacja drastycznie spadła i są gatunkiem narażonym na wyginięcie. W USA są gatunkiem chronionym, co oznacza zakaz polowania, zabijania, więzienia i zakłócania spokoju zwierząt. Osobno chroni je także prawo stanowe na Florydzie. Wg praw stanowych i federalnych za złamanie tych przepisów grozi między 500 a 50 tys. dolarów kary i pozbawienie wolności od 60 dni do roku.