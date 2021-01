USA. Joe Biden przyjął drugą dawkę szczepionki na koronawirusa

Joe Biden w poniedziałek otrzymał przed kamerami drugą dawkę szczepionki Pfizer / BioNTech na COVID-19. Prezydenta elekta zaszczepił doktor Ric Cuming, dyrektor naczelny pielęgniarek w szpitalu Christiana w Newark w stanie Delaware - donosi CNN. Prezydent elekt znajduje się w grupie ryzyka, ponieważ ma 78 lat. Pierwszą dawkę szczepionki Joe Biden otrzymał przed świętami, namawiał wtedy Amerykanów do szczepień oraz żeby w Boże Narodzenie powstrzymali się od podróży.

Joe Biden zaszczepiony na COVID-19

Prezydent elekt po otrzymaniu szczepionki na koronawirusa zadeklarował, że w czwartek ogłosi plan uruchomienia i przeprowadzenia programu szczepień na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden przekazał, że poinformuje także o kosztach przeprowadzenia takiej operacji.

9 stycznia Biden ogłosił, że należy przyspieszyć dystrybucję szczepionki. Przyszły prezydent stwierdził, że szczepionka powinna być w pierwszej kolejności przekazana dla osób najbardziej potrzebujących. Polityk oznajmił, że w przeciągu pierwszych 100 dni Amerykanie zaszczepią 50 milionów osób. 20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie Joe Bidena na Kapitolu.

Republikanie bez maseczek

Polityk oznajmił, że jest "zbulwersowany" widząc republikańskich kongresmenów, którzy odmawiali zakładania maseczek, które otrzymali podczas zamieszek na Kapitolu. "To nieodpowiedzialne” - stwierdził Biden. Zaapelował do wszystkich Amerykanów do słuchania ekspertów i noszenia masek, przestrzegania dystansu społecznego i mycia rąk, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W ubiegłym tygodniu zmarło ponad 22 000 osób z powodu COVID-19.