USA. Pierwsze od 67 lat wykonanie wyroku śmierci na kobiecie zostało wstrzymane

Lisa Marie Montgomery została skazana za zabójstwo 23-letniej Bobbie Jo Stinnett, która w dniu śmierci była w ósmym miesiącu ciąży. 16 grudnia 2004 roku Montgomery udusiła Stinnett, a następnie rozcięła jej brzuch i wyjęła z niego dziecko. Policja uratowała je i zwróciła ojcu.

Wyrok w sprawie Lisy Montgomery zapadł w 2008 roku. Sąd zadecydował, że morderczyni zostanie pozbawiona życia poprzez podanie zastrzyku. Wyrok miał zostać wykonany 12 stycznia 2021 roku w więzieniu Terre Haute. Gdyby Montgomery została stracona, byłaby pierwszą od 67 lat kobietą w USA, na której wykonano wyrok śmierci.

USA. Wstrzymanie egzekucji Lisy Montgomery. Obrońcy kobiety chcą zmiany wyroku

Egzekucja Lisy Montgomery została wstrzymana zaledwie kilka godzin przed planowanym wykonaniem wyroku. Najpierw zablokował ją sędzia James Patrick Hanlon z sądu w Indianie, następnie jego decyzję podtrzymał sąd apelacyjny dla Dystryktu Kolumbii. Ma to związek z wątpliwościami co do tego, czy wykonanie wyroku śmierci na Montgomery byłoby zgodne z prawem.

Obrońcy kobiety, choć nie kwestionują jej winy, utrzymują, że Lisa Montgomery cierpi na psychozę, chorobę afektywną dwubiegunową i zespół stresu pourazowego, a ponadto stwierdzono u niej trwałe uszkodzenie mózgu. Z tego powodu wnioskowali o zmianę wyroku na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

"Ósma poprawka [do konstytucji Stanów Zjednoczonych - red.] zakazuje wykonywania wyroków śmierci na ludziach takich jak pani Montgomery, którzy z powodu ciężkiej choroby psychicznej lub uszkodzenia mózgu nie rozumieją podstaw ich egzekucji" - argumentuje adwokat Kelley Henry, którego słowa przytacza CNN.

