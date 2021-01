Informacja o "zakończeniu kadencji Trumpa" na stronie Departamentu Stanu USA. "Niezadowolony pracownik"

W poniedziałek w godzinach wieczornych czasu polskiego z oficjalnej strony amerykańskiego Departamentu Stanu usunięto biografię Donalda Trumpa - zamiast niej pojawiło się zdanie o treści: "Kadencja Donalda J. Trumpa skończyła się 11 stycznia o godzinie 19:38:51". "Wiecie coś, czego my nie wiemy?", "Właśnie zrezygnował, czy też została wprowadzona 25. poprawka?" - to niektóre ze spekulacji, które zaczęły się pojawiać w mediach społecznościowych w reakcji na to wydarzenie. Poprzedziły je wcześniejsze doniesienia o przedstawieniu przez demokratów rezolucji ws. impeachmentu Trumpa - wskazują w nim, że podżegał on do powstania i domagają się wcześniejszego usunięcia go z urzędu.

Zagadkowa informacja o "zakończeniu kadencji Trumpa" na oficjalnej stronie Departamentu Stanu USA

Oprócz biografii Donalda Trumpa, za strony Departamentu Stanu USA usunięto także biogram Mike'a Pence'a. Za wprowadzonymi zmianami i podaniu informacji o wygaśnięciu kadencji Trumpa dziewięć dni przed czasem stoi niezadowolony pracownik Departamentu Stanu - ustalili dziennikarze serwisu Buzfeed.com, powołując się na informacje przekazane przez dwóch pracowników Departamentu. Z ustaleń portalu wynika także, że sekretarz stanu Mike Pompeo "już teraz zarządził wewnętrzne dochodzenie w sprawie".

Zagadkowa informacja pojawiła się na stronie amerykańskiego Departamentu Stanu kilka dni po tym, jak na Kapitolu doszło do zamieszek z udziałem zwolenników Donalda Trumpa, w wyniku których zginęło 5 osób. Ustępujący prezydent nadal nie wziął odpowiedzialności za zdarzenie, choć wcześniej sam nawoływał swoich zwolenników do działań, nie chciał uznać wygranej Joe Bidena i wielokrotnie powtarzał, że wybory zostały sfałszowane (nie podawał na to żadnych dowodów).

Informacja o wygaśnięciu kadencji Donalda Trumpa na stronie Departamentu Stanu USA Screen - https://www.state.gov/

Obecnie informacja nie jest już dostępna, po wejściu w zakładkę przekierowującą do biografii Donalda Trumpa na stronie Departamentu Stanu widnieje napis: "Przepraszamy, występują problemy techniczne. Spróbuj ponownie za chwilę". Jej usunięcie poprzedziło parokrotne zmienianie treści notki o wygaśnięciu kadencji prezydenta (najpierw podano, że kadencja zakończyła się o godzinie 15:50, później - o 19:44).