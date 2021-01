Demokraci przedstawili rezolucję ws. impeachmentu Donalda Trumpa. "Podżegał do powstania"

Jak podaje CNN, rezolucja Demokratów ws. impeachmentu jest pierwszym krokiem, aby Donald Trump stał się jedynym prezydentem w historii USA, którego próbowano odwołać dwa razy w ciągu kadencji.

Demokraci oficjalnie przedstawiają artykuł impeachmentu

W dokumencie, który wnieśli Demokraci, zarzuca się Trumpowi próbę wzniecenia powstania. Wymienia się m.in. fałszywe twierdzenia prezydenta o "skradzionych wyborach", a także jego naciski na stanowego urzędnika w Georgii, by ten "znalazł" brakujące głosy w tym stanie. Demokraci przywołują także przemowę, którą Trump wygłosił 6 stycznia, tuż przed szturmem jego zwolenników na Kapitol.

"W ten sposób prezydent Trump poważnie zagroził bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i rządowym instytucjom" - napisano w rezolucji. "Zagroził integralności demokratycznego systemu, przeszkodził w pokojowym przekazaniu władzy. Zdradził zaufanie jako prezydent, wyrządzając tym samym krzywdę narodowi amerykańskiemu" - czytamy dalej.

Demokraci, którzy przedstawiali rezolucję, powołali się na 14. poprawkę amerykańskiej konstytucji, która zakazuje osobom zaangażowanym w rebelię lub powstanie przeciwko Stanom Zjednoczonym pełnienia urzędu.

W niedzielę Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów, informowała, że złoży projekt rezolucji, wzywającej wiceprezydenta Mike’a Pence'a do wszczęcia procedury pozbawienia Donalda Trumpa urzędu na podstawie 25. poprawki do konstytucji. Daje ona możliwość usunięcia prezydenta, gdy wiceprezydent i większość członków jego gabinetu uznają, że nie jest zdolny do sprawowania funkcji. Nancy Pelosi zapowiedziała, że jeśli Mike Pence tego nie zrobi, to rozpocznie impeachment, czyli procedurę postawienia prezydenta w stan oskarżenia. Uzasadniając to ultimatum przewodnicząca Izby Reprezentantów oceniła, że prezydent Trump stanowi zagrożenie dla porządku konstytucyjnego. Demokraci rozważają jednak wstrzymanie na 100 dni przesłania formalnych zarzutów do Senatu. Chodzi o to, by potencjalny proces Donalda Trumpa nie zdominował początku prezydentury Joe Bidena. Wyrok skazujący prezydenta w procedurze impeachmentu mógłby uniemożliwić mu ubieganie się w przyszłości o jakikolwiek urząd federalny. Republikański senator Marco Rubio sprzeciwił się impeachmentowi argumentując, że jeszcze bardziej podzieli on Amerykanów.

Szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol

W Stanach Zjednoczonych wszczęto co najmniej 25 postępowań o terroryzm wewnętrzny w związku z wtargnięciem zwolenników prezydenta Donalda Trumpa do Kapitolu.

Poinformował o tym członek Izby Reprezentantów Jason Crow z Partii Demokratycznej, powołując się na informacje uzyskane od sekretarza sił lądowych USA, Ryana McCarthy'ego. Niektórym osobom, które wdarły się do siedziby Kongresu, postawiono już zarzuty. Jason Crow przekazał też, że Pentagon jest świadom zagrożenia ze strony potencjalnych terrorystów przed zaplanowaną na 20 stycznia inauguracją prezydentury Joe Bidena.

W środę, w czasie posiedzenia amerykańskiego Kongresu, który miał zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich, do gmachu Kapitolu wtargnęła grupa zwolenników prezydenta Donalda Trumpa. Posiedzenie zostało przerwane. Po kilku godzinach siły bezpieczeństwa usunęły napastników z gmachu. W starciach zginęło pięć osób, kilkadziesiąt zostało zatrzymanych. Po wznowieniu posiedzenia Kongres potwierdził zwycięstwo Joe Bidena w wyborach.