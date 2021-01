Zachodni Brzeg. Rozminowano miejsce chrztu Jezusa. Pierwsze od 54 lat uroczystości

Miejscowość Qasr Al-Yahud (po arabsku "Zamek Żydów"), którą tradycyjnie wiąże się z miejscem chrztu Jezusa z rąk Jana Chrzciciela, była niedostępna od czasów wojny sześciodniowej 1967 r. pomiędzy Izraelem i państwami arabskimi - wyjaśnił cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną ojciec Ibrahim Faltas, franciszkanin Kustodii Ziemi Świętej.

REKLAMA

Zachodni Brzeg. Rozminowano miejsce chrztu Jezusa. "Wracamy tam, by na nowo sprawować Eucharystię"

W czasach wojny teren liczący ok. 55 hektarów został zaminowany i przekształcony w zamknięty obiekt wojskowy. Po kilkudziesięciu latach w miejscu chrztu Jezusa Chrystusa po raz pierwszy odbyły się uroczystości liturgiczne.

Trump i Pence spotkali się w Białym Domu. Pierwszy raz od zamieszek

- Będzie to wspaniałe święto, naprawdę wielki dzień szczególnie dla nas franciszkanów, którzy nigdy nie zapomnieliśmy o tym świętym miejscu, nawet wówczas gdy było ono dla nas niedostępne. W tym miejscu w 1920 r. został wybudowany klasztor p.w. św. Jana Chrzciciela. Niestety w 1967 r. straciliśmy to miejsce z powodu wojny i teraz po 54 latach wracamy tam, by na nowo sprawować Eucharystię - powiedział ojciec Faltas, zapowiadając wydarzenie.

Duchowny wytłumaczył, że obchodom Niedzieli Chrztu Pańskiego w Qasr Al-Yahud przewodniczył ojciec Francesco Patton, przełożony Kustodii Ziemi Świętej, a ze względu na pandemię koronawirusa w uroczystościach mogło uczestniczyć zaledwie 50 osób.

Zachodni Brzeg. Prace nad rozminowaniem rozpoczęto 3 lata temu

Izraelskie wysiłki na rzecz rozminowania terenu wokół Qasr Al-Yahud rozpoczęły się w 2018 r. Pracami saperskimi zajmowała się szkocka firma Halo Trust. Prace nad rozminowaniem terenu pochłonęły około 4 miliony dolarów. Izraelskie ministerstwo obrony poinformowało, że wraz z 2021 r. "niebezpieczeństwo zostało całkowicie usunięte".

"Największą szkodę możemy wyrządzić sobie sami". Co dalej z Polską w UE?

Miejsce, które wiąże się z chrztem Jezusa Chrystusa znajduje się na Zachodnim Brzegu, terenie zajętym przez Izrael w 1967 r. Izrael i Jordania pozostają w stanie pokoju od 1994 r., ale wiele obiektów sakralnych na granicy ze względu na zaminowanie terenu zostało opuszczonych na ponad 50 lat.