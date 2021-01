Zmiany w prawie kanonicznym. Papież Franciszek usankcjonował udział kobiet w celebracjach liturgicznych

To, że kobiety czytają podczas nabożeństw Słowo Boże, pełnią posługi przy ołtarzu jako ministrantki lub szafarki Eucharystii nie jest nowością. Ta praktyka stosowana jest od dawna za zgodą lokalnych biskupów. Dotychczas jednak działo się to na zasadzie odstępstwa od decyzji Pawła VI, który zastrzegł dostęp do tych posług wyłącznie do mężczyzn.

REKLAMA

Papież dopuścił kobiety do posługi lektoratu i akolitatu

Od dziś decyzją Franciszka ta praktyka została usankcjonowana papieskim dokumentem, który zmienia treść jednego z kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zgodnie z nowym przepisem kobiety będą mogły pełnić posługę w formie lektoratu lub akolitatu.

Zobacz wideo O. Gużyński o słowach kard. Dziwisza: Obiektywnie patrząc, mamy do czynienia z kłamstwem

"(...) W ostatnich latach dokonał się rozwój doktrynalny, który uwydatnił, iż niektóre posługi ustanowione przez Kościół mają jako podstawę bycie ochrzczonym oraz udział w królewskim kapłaństwie otrzymanym w sakramencie chrztu" - cytuje papieża Franciszka Vatican News.

W liście skierowanym w tej sprawie do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarii papież wyjaśnia, że uczynił to w duchu odnowy Soboru Watykańskiego II i ostatnich synodów biskupów.