Wielka Brytania. Policja ma zaostrzyć egzekwowanie przepisów związanych z koronawirusem

O egzekwowaniu przepisów związanych z pandemią koronawirusa mówiła ministra spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel. Jej wypowiedź nastąpiła po tym, jak Krajowa Rada Szefów Policji opublikowała wytyczne, według których funkcjonariusze powinni szybciej nakładać grzywny w przypadku złamania restrykcji. Z danych, jakie opublikował ten organ, wynika, że w okresie od 27 marca do 21 grudnia ubiegłego roku wydano 32 329 kar związanych z nieprzestrzeganiem zasad wprowadzonych na czas walki z koronawirusem.

Wielka Brytania. Ministra spraw wewnętrznych: Egzekwowanie zasad ratuje życie. To takie proste

Priti Patel broniła sposobu, w jaki funkcjonariusze traktują osoby naruszające obostrzenia i zapowiedziała, że "nie zawahają się" przed egzekwowaniem przepisów.

- Zdecydowana większość społeczeństwa wspiera ten ogromny narodowy wysiłek i przestrzega zasad. Jednak tragiczna liczba nowych przypadków i zgonów w tym tygodniu pokazuje, że nadal istnieje potrzeba zdecydowanego egzekwowania przepisów w przypadkach, w których ludzie wyraźnie łamią te zasady, co zapewni, że będziemy chronić nasz kraj przed tym śmiertelnym wirusem. Egzekwowanie tych zasad ratuje życie. To takie proste. Funkcjonariusze będą nadal współpracować z opinią publiczną w całym kraju i nie zawahają się przed podjęciem działań, gdy będzie to konieczne - powiedziała Patel, której słowa cytuje BBC.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono 3,07 mln przypadków zakażenia koronawirusem oraz 81 431 zgonów związanych z COVID-19. Sytuacja w Zjednoczonym Królestwie jest obecnie trudna m.in. ze względu na nowy szczep koronawirusa, który tam odkryto. Aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, wiele krajów wprowadziło ograniczenia w podróżach do i z Wielkiej Brytanii.

