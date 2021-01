Arnold Schwarzenegger krytykuje Donalda Trumpa i pokazuje miecz Conana. "Musimy się wyleczyć z tego dramatu"

Zobacz wideo Zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kapitolu

Słowa byłego aktora i polityka zyskały dużą popularność w Stanach Zjednoczonych. Według Arnolda Schwarzeneggera urzędujący prezydent Donald Trump dążył do konfliktu i spowodował sytuację, która miała ostatnio miejsce w Waszyngtonie.

REKLAMA

Zamieszki w USA. "Tłum nie strzaskał jedynie szyb na Kapitolu, lecz także idee, które braliśmy za pewne"

- Prezydent Trump dążył do obalenia wyników uczciwych wyborów, dążył do przewrotu, za pomocą kłamstw wprowadzał ludzi w błąd. Mój ojciec i nasi sąsiedzi także zostali zwiedzeni kłamstwami i wiem, do czego takie kłamstwa prowadzą. Tłum nie strzaskał jedynie szyb na Kapitolu, lecz także idee, które braliśmy za pewne. Nie wyważył jedynie drzwi do siedziby amerykańskiej demokracji, lecz podeptał zasady, w oparciu o które stworzono nasze państwo - podkreśla w nagraniu Arnold Schwarzenegger.

Dalej polityk nazywa Donalda Trumpa nieudanym liderem, który według niego przejdzie do historii jako najgorszy prezydent Stanów Zjednoczonych. - Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce będzie tak nieważny jak stary tweet - skomentował. W wiadomości wezwał też obywateli USA do zjednoczenia oraz okazania wsparcia prezydentowi elektowi Joe Bidenowi. - Musimy się wyleczyć z tego dramatu. Z tego, co się właśnie wydarzyło i to nie tylko jako republikanie czy demokraci, ale jako Amerykanie w ogóle (...). Prezydencie elekcie życzymy Ci wielkiego sukcesu jako prezydentowi. Jeśli Ty odniesiesz sukces, odniesie go i naród - dodał.

Arnold Schwarzenegger pokazał miecz "Conana barbarzyńcy"

Aktor w nagraniu zaprezentował miecz, który był wykorzystywany na planie filmu "Conan barbarzyńca". - Nasza demokracja jest jak stal tego miecza. Im bardziej jest ostrzony, hartowany, tym jest mocniejszy. Nasza demokracja była hartowana przez wojny, bezprawie, powstania - mówił Schwarzenegger.

Były gubernator Kalifornii, który uzyskał poparcie Partii Republikańskiej, z której wywodzi się także Donald Trump, przypomniał, że urodził się w 1947 roku w Austrii. Arnold Schwarzenegger stwierdził, że wydarzenia na Kapitolu przypominają mu Noc Kryształową. - Była to noc prześladowań Żydów przeprowadzona w 1938 r. przez nazistowski odpowiednik Proud Boys - mówił aktor o skrajnie prawicowym ruchu, który działa w USA. - W środę taka Noc Kryształowa odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Szyby zostały zbite w oknach Kapitolu Stanów Zjednoczonych, ale agresywny tłum zniszczył nie tylko okna Kapitolu, on zniszczył idee, które my uważaliśmy za oczywiste - powiedział.

Pierwsza republikańska senatorka ogłosiła, że chce dymisji Donalda Trumpa

Polityk dodał, że cała nienawiść bierze się od kłamstw i nietolerancji, co doskonale widać w przypadkach licznych konfliktów historycznych. - Pochodzę z Europy, więc widziałem na własne oczy, jak sprawy mogą wymknąć się spod kontroli - przyznał.

Zamieszki w USA. Uczestnicy szturmu na Kapitol są zwalniani z pracy