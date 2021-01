Twitter usunął wpis najwyższego przywódcy Iranu. Chamenei pisał o teorii spiskowej dotyczącej szczepień

Zobacz wideo Dlaczego Izrael jest liderem w szczepieniach?

Donald Trump nie jest jedynym przywódcą, którego wpisy zostały usunięte z Twittera. Serwis skasował jeden ze wpisów najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego.

W piątek Chamenei ogłosił zakaz sprowadzania do Iranu dopuszczonych już do użytku w innych krajach szczepionek na COVID - podaje CBS. Czerwony Półksiężyc miał otrzymać donację 150 tys. dawek szczepionek od organizacji pomocowej z USA.

Przywódca Iranu napisał na Twitterze, że szczepionki z USA i Wielkiej Brytanii "są kompletnie niegodne zaufania". Stwierdził, że "nie jest niemożliwe, żeby chcieli skazić inne narody". Dodał, że także francuskie szczepionki nie są godne zaufania "biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z zakażonymi HIV dostawami krwi z Francji". Chodzi o skandal z lat 80., kiedy - jak później ujawniono - Narodowe Centrum Transfuzji świadomie rozprowadzało preparaty z krwi z HIV, w wyniku czego tysiące pacjentów z hemofilią we Francji, USA i innych krajach -też w Iranie - zakaziło się wirusem.

Wpis "wprowadzał w błąd"

Wpis został usunięty z Twittera z powodu "naruszenia zasad społeczności" przez zamieszczanie wprowadzających w błąd informacji dot. epidemii COVID-19.

Chamenei oświadczył, że Iran będzie importować szczepionki z innych, "bezpiecznych" państw. Kraj jest jednym z najgorszym przebiegiem epidemii koronawirusa na Bliskim Wschodzie.

Voice of America przypomina, że to kolejny raz, kiedy Twitter usunął wpis z anglojęzycznego profilu ajatollaha. W 2019 usunięto wpis, w którym wyraził on poparcie dla fatwy swojego poprzednika

Ruhollaha Chomeiniego. Ten w 1989 roku wezwał do zabicia brytyjskiego pisarza Salmana Rushdiego za książkę rzekomo "obrażającą islam".