Tusk zakpił z Trumpa. Prezydent USA na stałe stracił prywatne konto na Twitterze

W ostatnich godzinach Donald Trump już po raz drugi stracił dostęp do swojego konta na Twitterze - tym razem na nieokreślony czas. Jako powód podano "ryzyko dalszego podżegania do przemocy". Wcześniej, jeszcze w trakcie zamieszek, do których doszło na Kapitolu, Twitter zablokował prywatny profil Trumpa - obserwowany przez 88 mln użytkowników - czasowo, ostrzegając, że kolejne naruszenia zasad portalu na prezydenckim koncie, będą skutkowały jego bezterminowym zawieszeniem.

Twitter na stałe zawiesił konto Donalda Trumpa. Serwis stał się jednym z symboli jego prezydentury

Strata jest o tyle bolesna, że Twitter był jednym z symboli prezydentury Trumpa i właściwie podstawowym kanałem komunikacji między nim a wyborcami. Ustępujący przywódca USA prowadził za jego pomocą kampanię wyborczą, politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jego ostatnie tweety dotyczyły przede wszystkim rzekomego sfałszowania wyborów prezydenckich i często były opatrywane ostrzeżeniami przez administrację portalu.

Dwa ostatnie wpisy Trump opublikował w piątek. W pierwszym napisał o "75 milionach wspaniałych amerykańskich patriotów", którzy na niego zagłosowali (to zaokrąglona liczba, Trump zdobył 74,2 mln głosów). Napisał, że będą oni mieli "ogromny głos" przez długi czas w przyszłości i "w żaden sposób nie będą znieważani lub traktowani nie fair". W drugim wpisie poinformował (bez wspominania Joe Bidena z nazwiska), że nie pojawi się na inauguracji prezydenta 20 stycznia. Będzie to pierwszy taki przypadek od 152 lat.

Twitter zawiesił konto Trumpa. "Ryzyko dalszego podżegania do przemocy"

Donald Tusk zażartował z kolejnej blokady konta Trumpa na Twitterze

Właśnie na Twitterze permanentną blokadę konta Trumpa skomentował ironicznie Donald Tusk.

Będę tweetował tak czy siak. Donald T.

- zażartował szef Europejskiej Partii Ludowej i były polski premier.

To nie pierwszy wpis Tuska na temat wydarzeń, które rozegrały się w Waszyngtonie. W czwartek, czyli dzień po zamieszkach, polityk napisał: "Wszędzie jest jakiś Trump, więc każdy z nas musi bronić Kapitolu".

Amerykański Kongres zebrał się w środę, aby zatwierdzić wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Wiele osób myślało, że będzie to tylko formalność. Obrady zostały jednak przerwane, bo do Kapitolu wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa. Demonstranci robili sobie zdjęcia w fotelach kongresmenów, wybijali szyby, rozrzucali dokumenty. Doszło także do starć ze służbami. W wyniku zamieszek zmarło pięć osób.