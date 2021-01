USA. Joe Biden o inauguracji bez Donalda Trumpa: Jedna z niewielu rzeczy, co do których się zgadzamy

Joe Biden na konferencji prasowej w piątek w Waszyngtonie odniósł się do oświadczenia Donalda Trumpa o tym, że nie zamierza się pojawić na uroczystości zaprzysiężenia nowego prezydenta. - Powiedziano mi w drodze, że [Trump] nie zamierza się pojawić. To jedna z niewielu rzeczy, co do których się zgadzamy. To dobrze, że się nie pojawi - oznajmił Joe Biden cytowany przez CNN. Z informacji stacji wynika, że Trumpowie mają opuścić Waszyngton dzień przed uroczystością.

REKLAMA

Zobacz wideo Ważne przemówienie Kamali Harris

Przekroczył moje najgorsze wyobrażenia o nim. Hańbił nasz kraj, był niegodny piastowania tego urzędu

- mówił o Donaldzie Trumpie Joe Biden. Jednocześnie dodał, że wiceprezydent Mike Pence będzie mile widziany na inauguracji.

Prezydent-elekt unikał odpowiedzi na pytanie, czy poprze impeachment Donalda Trumpa. - To decyzja Kongresu. Skupiam się na swojej pracy - oznajmił Joe Biden. Polityk podkreślał, że dla niego priorytetem są walka z koronawirusem, szczepionka i wzrost gospodarczy.

Reakcja Bidena na zamieszki w USA

Biden mówił również o zamieszkach, które wybuchły w tym tygodniu w Waszyngtonie. Określił, że ludzie, którzy zaatakowali Kapitol to "bandyci, rebelianci, biali suprematyści i antysemici", a po chwili dodał, że to "rodzimi terroryści".

Należy to dokładnie zbadać. Odpowiedzialne władze muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i musimy się upewnić, że to się nigdy więcej nie powtórzy

- mówił o zamieszkach prezydent-elekt.

Joe Biden powiedział, że jest spokojny o bezpieczeństwo podczas inauguracji. Polityk oznajmił, że ma pełne zaufanie do Secret Service i wierzy, że uroczystość przebiegnie bez problemów.

Za inaugurację odpowiada zupełnie inna jednostka niż ta, która była odpowiedzialna za ochronę Kapitolu - Secret Service

- wyjaśnił przyszły prezydent.

Jak to się mogło stać? Kapitolu strzeże specjalna policja