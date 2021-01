USA. Pelosi rozmawiała z dowództwem Pentagonu, aby upewnić się, że Trump nie może wypowiedzieć wojny

Szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi w liście do swoich kolegów Demokratów napisała, że - ze względu na "niebezpieczne czasy" - rozmawiała z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Markiem Milleyem na temat ryzyka wywołania konfliktu zbrojnego przez Donalda Trumpa. Jak dodała, wspólnie omawiali "dostępne środki ostrożności, które mogą uniemożliwić niestabilnemu prezydentowi rozpoczęcie działań militarnych" lub wydania rozkazu ataku nuklearnego.

REKLAMA

Sytuacja tego niestabilnego prezydenta jest skrajnie niebezpieczna i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Amerykanów przed jego atakiem na nasz kraj i naszą demokrację

- napisała, jak cytuje portal MarketWatch, Nancy Pelosi. Wezwała także Republikanów do tego, aby zachęcali Trumpa do ustąpienia z urzędu po środowych zamieszkach w Kapitolu.

"Donald Trump ciągle ma absolutną i wyłączną kontrolę nad amerykańskim arsenałem jądrowym. W teorii może wydać rozkaz ataku, bez żadnej weryfikacji jego zasadności. Bez żadnej konsultacji. Wielu amerykańskich ekspertów i komentatorów apeluje o zmianę tego systemu. Uważają, że składanie możliwości zniszczenia ludzkiej cywilizacji w ręce jednego człowieka, który może być ułomny, to za duże ryzyko" - pisze na Gazeta.pl Maciek Kucharczyk. Więcej można przeczytać tutaj:

Trump do końca będzie miał kontrolę nad arsenałem jądrowym USA

Zamieszki w USA

Amerykański Kongres zebrał się w środę 6 stycznia, aby zatwierdzić wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Obrady zostały przerwane, bo do Kapitolu wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa. Do "marszu" zachęcił ich sam prezydent USA. W wyniku zamieszek zmarło pięć osób, a 68 zostało aresztowanych. Politycy oskarżają Donalda Trumpa o to, że zwlekał z potępieniem działań protestujących, a nawet, że podżegał swoich zwolenników do agresji.

W amerykańskich mediach mnożą się pytania, czy reakcja służb podczas szturmu zwolenników Donalda Trumpa była wystarczająca. Dziennikarze zastanawiają się, jak to możliwe, że nie udało się zapobiec zamieszkom i dlaczego niektórzy z funkcjonariuszy robili sobie zdjęcia z protestującymi. Pojawiają się również porównania do protestów Black Lives Matter, podczas których reakcja służb była ostrzejsza, choć protestujący nie wtargnęli do Kapitolu.

Do 21 stycznia, czyli do dnia po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta USA, w Waszyngtonie obowiązuje stan wyjątkowy. Donald Trump zapowiedział już, że nie weźmie udziału w inauguracji kadencji swojego następcy.

Czym jest impeachment? O co chodzi z 25. poprawką? Czytaj na Gazeta.pl: