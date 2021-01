Donald Trump uznał swoją porażkę, ale jest obrażony. Oświadczył, że nie pojawi się na inauguracji Bidena

"Dla wszystkich, którzy pytają, nie udam się na inaugurację 20 stycznia"- napisał na Twitterze Donald Trump. Lakoniczne oświadczenie pojawiło się tego samego dnia, co dłuższe nagranie, w którym ustępujący prezydent po raz pierwszy dał do zrozumienia, że kończy walkę o pozostanie na stanowisku i skoncentruje się na pokojowym przekazaniu władzy nowej administracji. Oświadczenie Trump wydał po serii dymisji w Białym Domu i wezwaniu demokratów do usunięcia go ze stanowiska.

W 2017 roku Barack Obama brał udział w inauguracji Donalda Trumpa. Razem z nim był tam Joe Biden i reprezentacja Demokratów w Kongresie - Nancy Pelosi i Chuck Schumer i Gary Myrick. W 2009 roku George W. Bush uczestniczył w inauguracji Baracka Obamy, a w 2001 roku Bill Clinton brał udział w inauguracji Busha. W 1993 roku George H.W. Bush brał udział w inauguracji Clintona, a w zaprzysiężeniu Busha seniora w roku 1989 roku brał udział Ronald Reagan. Jak widać, mimo wielu różnic, dotychczas ustępujący prezydenci witali swoich następców podczas ceremonii na Capitol Hill.

Trump podburzał swoich zwolenników przed zamieszkami

W nagraniu wideo opublikowanym na Twitterze Donald Trump powiedział, że wykorzystał wszystkie drogi prawne podważenia wyniku wyborów. Przekonywał, że jedynym jego celem było zapewnienie uczciwości głosowania. "Ponieważ kongres certyfikował wyniki wyborów, nowa administracja obejmie rządy 20 stycznia. Skoncentruję się teraz na sprawnym i uporządkowanym przekazaniu władzy" - zapewnił.

Donald Trump potępił przedwczorajszy atak tłumu na Kapitol i wezwał do surowego ukarania osób, które wtargnęły do budynku Kongresu. Nie należy jednak zapominać, że tuż przed i jeszcze w trakcie trwania zamieszek, Trump oświadczył, że nigdy nie uzna zwycięstwa Bidena i podburzał swoich zwolenników do działania, do ostatniej chwili przekonując, że wybory zostały sfałszowane.

Gdy tłum wtargnął na teren Kapitolu, a Joe Biden zaapelował do Trumpa o natychmiastowe wezwanie swoich zwolenników do odwrotu, ten stwierdził:

Mieliśmy wybory, które nam ukradziono. To były wybory, które wygraliśmy miażdżącą większością. Wszyscy o tym wiedzą, szczególnie druga strona. Ale teraz musicie iść do domu. Potrzebujemy pokoju, spokoju i bezpieczeństwa. (...) To były oszukańcze wybory, ale nie wolno nam grać kartami, które rozdali nam ci ludzie. Potrzebujemy pokoju. Idźcie do domu. Kochamy was, jesteście wyjątkowi.