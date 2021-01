Jeśli nie 25. poprawka, to w przyszłym tygodniu impeachment Trumpa. Ostrzegała go przed tym Ivanka

Amerykański Kongres zebrał się w środę 6 stycznia, aby zatwierdzić wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Obrady zostały przerwane, bo do Kapitolu wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa. Do "marszu" zachęcił ich sam prezydent USA. W wyniku zamieszek zmarło pięć osób, a 68 zostało aresztowanych. Politycy oskarżają Donalda Trumpa o to, że zwlekał z potępieniem działań protestujących, a nawet, że podżegał swoich zwolenników do agresji. "To, co wydarzyło się wczoraj [w środę - przyp. red.] na Kapitolu było buntem przeciwko Stanom Zjednoczonym, do którego podburzył prezydent. Prezydent nie powinien sprawować urzędu ani jeden dzień dłużej" - napisał lider demokratów w amerykańskim Senacie Chuck Schumer.

REKLAMA

Również szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi stwierdziła, że Donald Trump powinien zostać natychmiast usunięty ze stanowiska albo Kongres powinien postawić go w stan oskarżenia. Jak podkreśliła, obecny prezydent mógłby wyrządzić kolejne szkody w kraju, dla którego każdy dzień może okazać się "horrorem". Pelosi bez ogródek ostrzegła Biały Dom, że Izba oskarży Trumpa za "działania wywrotowe" i podżeganie do zamieszek na Kapitolu. Jak podaje CNN, politycy w czwartek wieczorem rozmawiali na temat szybkiego głosowania ws. impeachmentu. Jeśli Mike Pence i rząd nie zastosują 25. poprawki do amerykańskiej konstytucji, demokraci - dowiaduje się stacja - mogą przeprowadzić proces, który pozwoliłby im ominąć obrady komisji i podnieść akt oskarżenia w ciągu dwóch dni.

Ivanka ostrzegała ojca przed usunięciem z urzędu

Również CNN dowiaduje się, że w czwartek, kiedy Trump bezczynnie patrzył, jak jego dotychczasowi zwolennicy z Partii Republikańskiej krytykują jego zachowanie w obliczu zamieszek, doradcy prezydenta próbowali wymusić na nim potępienie zajść. Ivanka Trump, córka prezydenta i jego doradczyni, radca Białego Domu Pat Cipollone, szef personelu Białego Domu Mark Meadows mieli informować Trumpa, że może zostać usunięty z urzędu - za pomocą procedury z 25. poprawki lub impeachmentu.

Prezydent początkowo nie chciał opublikować nagrania, w którym krytykuje swoich zwolenników. Miał powiedzieć, że zastanowi się, jak dostanie przemówienie, które napiszą mu doradcy. Ostatecznie zgodził się na nagranie, co miało być ulgą dla sztabu.

O co chodzi z 25. poprawką?

Wyjaśniał to w piątek na Gazeta.pl Marcin Kozłowski. "Opisuje ona m.in. procedurę dotyczącą odebrania władzy prezydentowi. Z takim wnioskiem musiałby wystąpić wiceprezydent Mike Pence i ponad połowa sekretarzy z piętnastu departamentów w gabinecie Stanów Zjednoczonych (lub inny organ wskazany przez Kongres). Pisemna deklaracja o tym, że prezydent nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków, musiałaby trafić do przewodniczącego pro tempore Senatu Stanów Zjednoczonych i spikera Izby Reprezentantów. Donald Trump mógłby jednak wyrazić swój sprzeciw, co wydłużyłoby cały proces. Sprawę musiałby wówczas rozstrzygnąć Kongres. Portal Forbes.com zwraca uwagę, że Donald Trump wciąż oficjalnie pozostałby prezydentem, chociaż jego obowiązki pełniłby w rzeczywistości Mike Pence".

Kongresmeni wzywają do zastosowania 25. poprawki. Co to oznacza?

Impeachment

Politycy Partii Demokratycznej uważają, że w sprawie prezydenta Donalda Trumpa należy rozpocząć procedurę impeachmentu. Jest to postawienie w stan oskarżenia danego polityka. Procedura wywodzi się z anglosaskiej tradycji parlamentarnej, a jej celem jest realizacja odpowiedzialności konstytucyjnej. Zwykle polega ona na powołaniu specjalnej komisji parlamentarnej, która bada materiały i przesłuchuje świadków. Po ogłoszeniu wyniku śledztwa, sprawa trafia do parlamentu, który podejmuję decyzję o pozbawieniu oskarżonego urzędu i immunitetu. Impeachement umożliwia postawienie danego polityka przed sądem. Procedurę stosuje się wtedy, gdy istnieją potwierdzone zarzuty, że dana osoba poważnie naruszyła obowiązujące prawo.

20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Donald Trump poinformował, że nie wybiera się na inaugurację swojego następcy. "Dla wszystkich, którzy pytają, nie udam się na inaugurację"- napisał na Twitterze polityk.

USA. Członkowie gabinetu prezydenta rozważają usunięcie Donalda Trumpa z urzędu