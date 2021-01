Francja. Ukradli wina warte 350 tys. euro. Uciekając rzucali butelkami w policję

Jak informuje brytyjski dziennik "The Guardian", do kradzieży doszło we wtorkową noc w luksusowym, 5-gwiazdkowym hotelu sieci Relais Château. Gang złodziei wziął sobie za cel piwniczkę z winem i po wyważeniu drzwi wynieśli z niej setki butelek burgunda.

Francja. Właściciel hotelu sam ruszył w pościg za złodziejami

Właściciel obiektu ubezpieczył się na taką możliwość i miał zainstalowany alarm, który go obudził. Po tym, jak mężczyzna zdał sobie sprawę, co się dzieje, wsiadł do samochodu i ruszył za złodziejami, jednocześnie dzwoniąc na policję.

Na wysokości autostrady A6 nieopodal Lyonu do właściciela obiektu dołączyli żandarmi. Gdy tylko udawało im się zbliżyć do pojazdu, którym poruszali się złodzieje, w ich stronę leciały butelki dopiero co skradzionego luksusowego wina. Na szczęście żaden z funkcjonariuszy nie został ranny, a rzucane butelki nie doprowadziły do uszkodzenia radiowozu.

Francja. To nie była pierwsza kradzież wina z hotelu

Kierowca pojazdu, którym złodzieje uciekali, w pewnym momencie zjechał z drogi i uderzył w barierkę. Gang musiał więc porzucić swój pojazd wraz z towarem, który udało im się ukraść z hotelu. Dzięki temu zdołali uciec policji. Funkcjonariusze przyznali, że podejrzane są co najmniej trzy osoby.

To nie pierwszy raz, gdy doszło do próby kradzieży wina z francuskiego hotelu Relais Château. Zaledwie dobę wcześniej, w poniedziałkową noc złodzieje włamali się do piwniczki i skradli butelki z drogocennym alkoholem o łącznej wartości około 200 tys. euro. Wówczas udało im się nie włączyć alarmu.