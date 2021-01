Kongresmeni wzywają do zastosowania 25. poprawki i odebrania władzy Trumpowi. Co to oznacza?

Przywódca demokratów w amerykańskim Senacie Chuck Schumer zaapelował w czwartek o zastosowanie 25. poprawki konstytucji Stanów Zjednoczonych wobec urzędującego prezydenta Donalda Trumpa. To reakcja na środowe wydarzenia na Kapitolu, kiedy tłum zwolenników polityka wtargnął do budynku. Wielu działaczy zarówno Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej, zarzucało prezydentowi, że zwlekał z potępieniem działań protestujących.

"Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem - można to zrobić dzisiaj - aby usunąć prezydenta ze stanowiska, byłoby natychmiastowe odwołanie się do 25. poprawki przez wiceprezydenta. Jeśli wiceprezydent i rząd odmówią, Kongres musi się ponownie zebrać, aby postawić prezydenta Trumpa w stan oskarżenia" - napisał Schumer. O zastosowanie poprawki zaapelowali również m.in. spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz republikański kongresmen Adam Kinzinger.

O czym dokładnie mówi 25. poprawka amerykańskiej konstytucji? Opisuje ona m.in. procedurę dotyczącą odebrania władzy prezydentowi. Z takim wnioskiem musiałby wystąpić wiceprezydent Mike Pence i ponad połowa sekretarzy z piętnastu departamentów w gabinecie Stanów Zjednoczonych (lub inny organ wskazany przez Kongres).

Pisemna deklaracja o tym, że prezydent nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków, musiałaby trafić do przewodniczącego pro tempore Senatu Stanów Zjednoczonych i spikera Izby Reprezentantów. Donald Trump mógłby jednak wyrazić swój sprzeciw, co wydłużyłoby cały proces. Sprawę musiałby wówczas rozstrzygnąć Kongres. Portal Forbes.com zwraca uwagę, że Donald Trump wciąż oficjalnie pozostałby prezydentem, chociaż jego obowiązki pełniłby w rzeczywistości Mike Pence.

"Mike Pence byłby spalony u Republikanów"

- To nierealny scenariusz. Decyzja leży po stronie Mike'a Pence'a. Z jednej strony, w trakcie posiedzenia połączonych izb Kongresu nie poparł jednoznacznie roszczeń i oskarżeń wygłaszanych przez Donalda Trumpa. Z drugiej strony, jeśli chce pozostać w sferze wpływów w Partii Republikańskiej, nie może teraz wystąpić przeciwko prezydentowi. Jeżeli by to zrobił, byłby u Republikanów "spalony" - ocenia w rozmowie z Gazeta.pl dr hab. Radosław Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I rzeczywiście, z nieoficjalnych doniesień wynika, że Mike Pence nie zechce skorzystać z tej możliwości.

Dr Marcin Fatalski z UJ, ekspert ds. historii i polityki zagranicznej USA, wskazuje, że nie wiadomo, jak obecnie układają się relacje Donalda Trumpa z wiceprezydentem. - Nie wiemy, czy Mike Pence trwa przy Trumpie, czy raczej ta więź została zerwana. Pewne jest, że z punktu widzenia prestiżu Partii Republikańskiej byłoby rzeczą niewłaściwą, gdyby ta prezydentura kończyła się zastosowaniem poprawki i odsunięciem prezydenta od władzy w tych ostatnich kilkunastu dniach - komentuje.

- Natomiast z punktu widzenia Partii Demokratycznej byłoby to coś, co mogłoby jeszcze bardziej politycznie podbudować przyszłego prezydenta Joe Bidena. Byłoby to potwierdzenie tego, co demokraci powtarzają od 4 lat, mówiąc, że prezydentura Trumpa jest katastrofą. Mamy tu więc do czynienia z grą polityczną - wskazuje dr Marcin Fatalski. Według eksperta Republikanie "wybiorą nieformalną drogę wpływania na prezydenta, by powściągnąć go w ciągu najbliższych dni".

Dr hab. Radosław Rybkowski uważa, że zastosowanie 25. poprawki i tak nie miałoby większego sensu. - Jeżeli nie zastosowano tego wcześniej, to nie widzę powodu, by stosować to na niecałe 2 tygodnie przed przekazaniem urzędu. Przyznaję, wydarzenia na Kapitolu były mocno bulwersujące. Problem w tym, że 6 stycznia prezydent nie powiedział nic bardziej bulwersującego od tego, co mówił publicznie wcześniej. Dlaczego więc akurat stosować poprawkę w tym momencie? - zaznacza.

Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że jeśli Mike Pence i członkowie gabinetu nie podejmą odpowiednich kroków, Kongres wdroży procedurę impeachmentu, co może wiązać się z ewentualnym postawieniem Donalda Trumpa w stan oskarżenia i pozbawieniem urzędu. - W moim przekonaniu to element walki politycznej. Nie wyobrażam sobie, by ta procedura została skutecznie zakończona w najbliższych dniach - mówi dr Marcin Fatalski.

"Trump może zrobić jakieś głupstwo"

20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta - Joe Bidena - i wiceprezydentki Kamali Harris. Analitycy wskazują, że odebranie władzy Donaldowi Trumpowi, chociaż na kilka dni, może mieć znaczenie dla dalszych losów amerykańskiej polityki.

- Obawiam się tego, o czym piszą amerykańskie media: że Trump zrobi jakieś głupstwo w polityce zagranicznej. Choćby ze złośliwości, aby utrudnić Joe Bidenowi prezydenturę. Trump myśli o kolejnym starcie w wyborach, co przecież nie jest wykluczone, więc im gorzej dla Bidena, tym lepiej dla Trumpa. Są realne obawy, że może dokonać jakiegoś nieracjonalnego kroku wobec Iranu po to, aby zaognić i tak napięte stosunki - mówił w czwartek w rozmowie z Gazeta.pl dr Łukasz Pawłowski, publicysta zajmujący się polską i amerykańską polityką.

- Prezydent oświadczył, że pokojowo odda władzę. Ale naprawdę nie wiadomo, jak się ostatecznie zachowa i co zrobi wojsko. Zresztą jeden z doradców Trumpa - emerytowany generał Michael Flynn - zachęca go do wprowadzenia stanu wojennego i dalszego kwestionowania wyników wyborów - wskazał dr Łukasz Pawłowski.