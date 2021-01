Jak podały agencje informacyjne, rezygnacja szefa policji Kapitolu Stevena Sunda ma być skuteczna z dniem 16 stycznia. Na razie sam Sund nie odniósł się do sprawy i nie potwierdził, że zamierza pożegnać się ze stanowiskiem. W czwartek o to, by podał się do dymisji, zaapelowała szefowa Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. - Prezydent USA wzniecił zbrojne powstanie przeciwko Ameryce. Wielu funkcjonariuszy policji na Kapitolu działało z odwagą i troską o personel, kongresmenów i sam Kapitol. Oni zasługują na naszą wdzięczność, ale w kierownictwie tych sił coś poszło nie tak - powiedziała.

Szef policji Kapitolu podał się do dymisji. Zarzucano mu zaniedbania podczas obrony budynku

Po zamieszkach na Kapitolu Sund opublikował oświadczenie, w którym szczegółowo opisał brutalne działania uczestników zamieszek i wskazał, że policja Kapitolu i inni funkcjonariusze organów ścigania zostali "brutalnie zaatakowani" przy użyciu m.in. metalowych rur, gazu łzawiącego i innej broni.

Oni byli zdeterminowani, aby wejść do budynku Kapitolu, powodując ogromne zniszczenia

- wskazał Sund. Jak dodał, policja Kapitolu nie spodziewała się takiego obrotu spraw i nie była przygotowana na taką agresję ze strony zwolenników Donalda Trumpa.

Jednocześnie dostawaliśmy zgłoszenia o rozmieszczonych na terenie Kapitolu dwóch bombach [ostatecznie udało się je rozbroić, ale sprawców ich podłożenia nadal nie znaleziono - red.] oraz podejrzanym pojeździe zaparkowanym w okolicy

- podkreślił Sund, dodając, że w czasie swojej 30-letniej służby policyjnej nie doświadczył czegoś tak wstrząsającego.

Gwałtowny atak na Kapitol nie przypominał żadnego wydarzenia, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem w ciągu 30 lat służby w Waszyngtonie. To było zbrodnicze, buntownicze zachowanie protestujących. Działania oficerów policji Kapitolu były heroiczne, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znaleźli. Mam ogromny szacunek do profesjonalizmu i oddania funkcjonariuszy

- dodał. Jak wskazał, trwa tworzenie nowych procedur bezpieczeństwa, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.