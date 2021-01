Trybunał w Strasburgu nie przyjął skargi rodziny Polaka w śpiączce. Lekarze chcą go odłączyć od aparatury

Zobacz wideo Szczepienia znanych osób. "Trzeba oskarżyć Morawieckiego, Niedzielskiego i Dworczyka"

Sprawa dotyczy Polaka w średnim wieku, który w listopadzie 2020 roku doznał zatrzymania akcji serca na co najmniej 45 minut. Zdaniem lekarzy doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia jego mózgu, w związku z czym szpital w Plymouth wystąpił do sądu o pozwolenie na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Zgodę na to wyraziła żona oraz dzieci mężczyzny. Innego zdania są jego matka i siostry, które złożyły wniosek o apelacje w brytyjskim sądzie, a następnie skierowały skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Brytyjski sąd odrzucił dowody polskiej rodziny. Opinię neurologa uznał za stronniczą

Jak pisze RMF FM, matka i siostry mężczyzny w śpiączce utrzymują, że nie jest on w stanie wegetatywnym, a w stanie minimalnej świadomości, ponieważ w trakcie wizyty członków rodziny w szpitalu miał reagować na głosy bliskich i ruszać głową. Sąd opiekuńczy w Londynie odrzucił jednak dowody w postaci nagrania wykonanego smartfonem, uznając, że wideo to nie ma takiej samej wagi jak badania medyczne. Rodzina mężczyzny powołała się także na opinię lekarza, który stwierdził, że mężczyzna w śpiączce ma szansę na poprawę. Sąd wskazał jednak, że neurolog Patrick Pullicino jest jednocześnie katolickim księdzem i aktywnym działaczem organizacji broniącej prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, co oznacza, że jego opinia nie jest bezstronna. Brytyjski sąd nie wyraził także zgody na transport pacjenta do Polski, wskazując, że wiązałoby się to z dużym ryzykiem śmierci. Przewiezienia mężczyzny w śpiączce do ojczyzny nie chce także jego żona.

