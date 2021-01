Kolejna dymisja w amerykańskim rządzie, odchodzi sekretarz edukacji. Napisała do Trumpa list

Do kopii datowanego na czwartek listu Betsy DeVos do prezydenta Donalda Trumpa dotarła telewizja CNN. Odchodząca sekretarz stwierdziła, że zachowanie uczestników zamieszek było "bezczelne", jednocześnie dodając, że wpływ na to miała prezydencka retoryka. Reakcję Donalda Trumpa nazwała swoim "punktem zwrotnym".

"Podatne na wpływy dzieci widzą to wszystko i uczą się od nas" - napisała. Zaznaczyła, że dzieci muszą dowiedzieć się od polityków, że "Ameryka jest wspanialsza niż to, co wydarzyło się w środę".

Tym samym Betsy DeVos dołącza do szefowej Departamentu Transportu Elaine Chao, która wcześniej także zdecydowała się odejść.

USA. Nie żyje policjant ranny podczas zamieszek na Kapitolu

Do dymisji podali się również między innymi dyrektor gabinetu Melanii Trump Stephanie Grisham, zastępca szefa Narodowej Rady Bezpieczeństwa Matthew Pottinger, dyrektor biura do spraw Rosji i Europy Ryan Tully oraz ambasador w Irlandii Północnej Mick Mulvaney. Według mediów, osoby podające się do dymisji obarczają prezydenta Trumpa współodpowiedzialnością za wtargnięcie jego zwolenników do Kongresu i uważają, iż zbyt długo zwlekał z apelem, by opuścili Kapitol.

Donald Trump: Przekażę władzę

Prezydent Donald Trump w opublikowanym na Twitterze w nocy z czwartku na piątek nagraniu dał do zrozumienia, że kończy walkę o pozostanie na stanowisku i skoncentruje się na pokojowym przekazaniu władzy nowej administracji. Oświadczenie w tej sprawie prezydent USA wydał po serii dymisji w Białym Domu i wezwaniu demokratów do usunięcia go ze stanowiska.

Trump o szturmie na Kapitol: Haniebny czyn, jestem oburzony przemocą

Trump stwierdził, że wykorzystał wszystkie drogi prawne podważenia wyniku wyborów. Przekonywał, że jedynym jego celem było zapewnienie uczciwości głosowania. - Ponieważ kongres certyfikował wyniki wyborów, nowa administracja obejmie rządy 20 stycznia. Skoncentruję się teraz na sprawnym i uporządkowanym przekazaniu władzy - zapewnił.

Donald Trump potępił środowy atak tłumu na Kapitol i wezwał do surowego ukarania osób, które wtargnęły do budynku Kongresu.

Kongres USA potwierdził w nocy ze środy na czwartek zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Procedura liczenia głosów elektorskich została przerwana przez zwolenników prezydenta Donalda Trumpa, którzy wtargnęli do budynku Kongresu. Doszło do starć z policją.

W wyniku zamieszek zmarło pięć osób, w tym policjant. Zatrzymano 68 osób.