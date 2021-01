Jest nakaz aresztowania Donalda Trumpa. Chodzi o akcję likwidacji Selejmaniego i al-Muhandisa

3 stycznia Stany Zjednoczone przeprowadziły atak w rejonie lotniska w Bagdadzie, w którym zginął generał Kasim Sulejmani, dowódca irańskich wojsk specjalnych oraz dowódca irackiej milicji Kataib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis. Sulejmani był jednym z najważniejszych generałów w Iranie z potężnymi wpływami w regionie. Kilka dni później podczas uroczystości pogrzebowych generała doszło do wybuchu paniki i stratowania kilkudziesięciu osób. Zginęło 56 osób, a 212 zostało rannych. Teheran zapowiedział "miażdżącą zemstę" za atak. W ramach odwetu za śmierć Sulejmaniego Iran zaatakował dwie amerykańskie bazy w Iraku.

W czwartek sędzia śledczy z Bagdadu zdecydował o wydaniu nakazu aresztowania prezydenta USA Donalda Trumpa. Taka decyzja została podjęta "po rozważeniu zeznań rodziny al-Muhandisa".

Przywódca demokratów w Senacie wzywa do usunięcia z urzędu prezydenta Trumpa

Przywódca demokratów w amerykańskim Senacie Chuck Schumer wezwał do natychmiastowego usunięcia z urzędu Donalda Trumpa. Polityk zarzucił prezydentowi USA podburzenie tłumu swoich zwolenników do wtargnięcia do siedziby Kongresu w celu podważenia wyniku demokratycznych wyborów.

"To co wydarzyło się wczoraj na Kapitolu było buntem przeciwko Stanom Zjednoczonym, do którego podburzył prezydent. Prezydent nie powinien sprawować urzędu ani jeden dzień dłużej" - napisał w oświadczeniu Schumer.

Przywódca demokratów w Senacie wezwał wiceprezydenta Mike'a Pence'a do zastosowania 25 poprawki do Konstytucji, która przewiduje pozbawienie prezydenta urzędu z inicjatywy większości członków jego rządu. Postulat pozbawienia funkcji Donalda Trumpa zgłaszają także inni demokraci argumentując, że pozostawienie na stanowisku jest niebezpieczne dla państwa.