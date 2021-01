USA. Kobieta zastrzelona podczas szturmu na Kapitol to Ashli Babbit. Przez 14 lat służyła w Air Force

- Kobieta śmiertelnie postrzelona podczas szturmu na Kapitol to Ashli Babbit - poinformowała telewizja FOX, powołując się na informacje przekazane przez rodzinę. Babbit pochodziła z San Diego, skąd przyjechała na protesty do Waszyngtonu. Jej mąż w rozmowie z amerykańską stacją KUSI News potwierdził, że była "wielką zwolenniczką Donalda Trumpa" i "ogromną patriotką".

