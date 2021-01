Zobacz wideo Koniec z "America First"? Mapa globalnych wyzwań Bidena. "Nie ma powrotu do tego, co było przed Trumpem" [OKO NA ŚWIAT]

CNN podaje, że także republikańscy politycy, a nawet sami urzędnicy gabinetu politycznego Donalda Trumpa mówią, iż ich zdaniem urzędujący prezydent powinien zostać usunięty ze stanowiska przed oficjalnym zakończeniem kadencji, które przypada na 20 stycznia. W rozmowie z CNN czterech rozmówców wezwało do zastosowania 25. poprawki lub postawienie Donalda Trumpa w stan oskarżenia.

Kongresmeni Partii Republikańskiej nieoficjalnie mówią o usunięciu z urzędu Donalda Trumpa

- Trump musi zostać postawiony w stan oskarżenia i usunięty - mówi CNN jeden z obecnych polityków Partii Republikańskiej. Kolejny informator dodaje, że działania urzędującego prezydenta są tak skandaliczne, że trzeba usunąć go z urzędu nawet wtedy, gdy do zakończenia kadencji nie zostało za dużo czasu. - To dla nas szok. Jak można utrzymać go na stanowisku przez kolejne dwa tygodnie po tym, co się wydarzyło? - mówi.

CNN, powołując się na swoje źródła wśród polityków współpracujących z Donaldem Trumpem dodaje, że niektórzy członkowie gabinetu prezydenta prowadzą wstępne dyskusje na temat powołania się na 25. poprawkę Konstytucji. Nie wiadomo jednak, czy zwolenników tej decyzji będzie na tyle wielu, by doprowadzić do usunięcia Donalda Trumpa z urzędu. O dyskusjach w gabinecie prezydenckim poinformowani zostać mieli także niektórzy senatorowie.

Zamieszki w Stanach Zjednoczonych. Na czym polega zastosowanie 25. poprawki Konstytucji USA?

Kongresmeni Partii Republikańskiej wspominają w rozmowach z CNN o zastosowaniu 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która umożliwia przejęcie urzędu prezydenta przez wiceprezydenta. W sekcji pierwszej napisano, że do takiej sytuacji dochodzi w przypadku śmierci przywódcy, usunięcia prezydenta lub jego ustąpienia.

W sekcji czwartej 25. poprawki widnieje natomiast zapis, na podstawie którego urzędującego prezydenta można uznać za niezdolnego do sprawowania władzy. "Ilekroć wiceprezydent i większość kierowników departamentów lub innego ciała określonego przez Kongres, w drodze ustawy złoży Przewodniczącemu pro tempore Senatu i Przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, wiceprezydent niezwłocznie przejmuje władzę i zadania tego urzędu jako pełniący obowiązki prezydenta".

25. poprawka Konstytucji weszła w życie w 1967 roku i od tamtego momentu nigdy nie zastosowano jej w pełni. Kilkukrotnie powoływano się jedynie na dział trzeci, który mówi o tymczasowym przekazaniu obowiązków prezydenta wiceprezydentowi. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce za kadencji George'a Busha. Dick Cheney pełnił funkcję prezydenta od godziny 7:16 do 9:21, kiedy Bush poddawany był zabiegowi medycznemu.

Demokraci chcą impeachementu - postawienia w stan oskarżenia

Politycy Partii Demokratycznej uważają, że w sprawie prezydenta Donalda Trumpa należy rozpocząć procedurę impeachmentu. Jest to postawienie w stan oskarżenia danego polityka. Procedura wywodzi się z anglosaskiej tradycji parlamentarnej, a jej celem jest realizacja odpowiedzialności konstytucyjnej.

Procedura polega zwykle na powołaniu specjalnej komisji parlamentarnej, która bada materiały i przesłuchuje świadków. Po ogłoszeniu wyniku śledztwa, sprawa trafia do parlamentu, który podejmuję decyzję o pozbawieniu oskarżonego urzędu i immunitetu. Impeachement umożliwia postawienie danego polityka przed sądem. Procedurę stosuje się wtedy, gdy istnieją potwierdzone zarzuty, że dana osoba poważnie naruszyła obowiązujące prawo.

